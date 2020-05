Na slovenských kurtoch uvidíme svetovú hviezdu: Benčičová bude hrať za Slovan

Na Slovensku je už ako doma! Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová (23) našla útočisko pred koronavírusom práve pod Tatrami, kde sa počas prerušenej sezóny poctivo udržuje vo forme.

Po uvoľnení opatrení sa už vrátila aj na kurty. Zázemie jej poskytol Slovan Bratislava, za ktorý sa v júni predstaví v slovenskej extralige.

Sympatická hviezda Benčičová sa za svoje slovenské korene nehanbí. Práve naopak. V Bratislave si našla svoj nový domov. V hlavnom meste Slovenska momentálne aj trénuje. „Najviac sa sústredím na to, aby som udržiavala to, čo viem. Trénovať chodím 4-krát do týždňa. Na kurte som tak hodinku – hodinku aj pol. Osobne si myslím, že WTA turnaje sa tento rok už hrať nebudú, ale musím byť pripravená, ak by sa to náhodou spustilo,“ prezradila Benčičová pre RTVS.

Ôsma najlepšia hráčka sveta nad ponukou reprezentovať Slovan v extralige neváhala ani sekundu. „Momentálne všetkým tenistom chýba zápasová prax. Tak som len tak z brucha strelila, či by sa v rámci dobrých vzťahov nechcela predstaviť v extralige. Jej odpoveď bola, že jasné, tak sme to začali hneď riešiť,“ opísala Radka Zrubáková, manažérka TK Slovan Bratislava.

Benčičová, semifinalistka US Open 2019, sa už na zábavný extraligový formát veľmi teší. „Ligy som vždy hrala rada, aj keď som bola juniorka. Už dlho som podobný formát nezažila, takže sa neviem dočkať,“ uzavrela vždy dobre naladená Benčičová.

Belinda Benčičová (23)

- Narodená 10. marca 1997 vo švajčiarskom Flawile

- 8. miesto v rebríčku WTA

- Na prémiách zarobila 7,4 mil. eur

- Mama narodená v Molčenku, otec v Bratislave

- Starý otec Ivan Benčič st. je bývalý hokejista Slovana