Využili posledný sneh: Žampovci trénujú od 4. rána

Využili posledný sneh! Bratia Žampovci hádam po prvý raz v živote našli koncom mája výborné podmienky na tréning priamo v srdci Vysokých Tatier.

Adam (29), Andreas (26) aj najmladší Teo (17) vstávajú o tretej ráno a už o hodinu neskôr ladia oblúky na kvalitnom snehu nad Štrbským plesom!

Slalomársky tréning v tomto období je na Slovensku skôr raritou. „V noci nám mrzne, je to super,“ pochvaľoval si pre RTVS Andreas. „Je koniec mája a vôbec by som nepovedal, že sa bude dať lyžovať. Nie je ľahké vstávať o tretej a od štvrtej už trénovať,“ pokračoval Adam a vysvetlil: „Tento tréning je zameraný na techniku, lebo počas sezóny na to nie je veľa času. Snažíme sa robiť cvičenia mimo brán aj v bránach. Jazdíme hlavne na spodnej lyži a dookola to opakujeme.“