Ďuriš má na Cypre po sezóne: Smola, boli sme rozbehnutí

Cyperská futbalová liga sa stala obeťou pandémie koronavírusu. Hoci ostrovný štát nie je na tom s nákazou zle, tamojšie štátne orgány vystavili najvyššej súťaži predčasnú stopku.

Po sezóne má tak aj slovenský reprezentačný útočník Michal Ďuriš (31). Deväť kôl pred koncom ligy bol jeho Anorthosis Famagusta v tabuľke druhý len vinou horšieho skóre za Omoniou Nikózia.

Ďuriša súčasný stav mrzí dvojnásobne. Nielen klub, ale aj on mal sľubne rozohratú svoju druhú sezónu. Nastúpil v dvadsiatich zápasoch, chýbal len dvakrát. „Boli sme dobre rozbehnutí. Smola, že to ukončili. Nielenže sme mali toľko bodov ako Omonia, ale dostali sme sa aj do semifinále Cyperského pohára. Škoda. Nedá sa nič robiť. Zdravie je prvoradé,“ povedal pre futbalsfz.sk.

Počty nakazených i mŕtvych sú na Cypre relatívne nízke. Aj preto bolo nariadenie vlády a ministerstva zdravotníctva ukončiť futbalové súťaže nečakané a prekvapujúce. „Nemyslím si, že by tunajšia situácia bola hrozná. Ostrov uzavreli, takže pohyb ľudí naň je prakticky nemožný. Čísla nakazených nie sú závratné.“

Počas karantény Ďuriš individuálne trénoval s bývalým reprezentačným spoluhráčom Tomášom Hubočanom, obrancom konkurenčnej Omonie. „Bývame totiž v rovnakom komplexe,“ vysvetlil pohotovo. „Behávali sme a pripravovali sa v posilňovni. Neskôr sa prešlo na tréningy v skupinkách, ale bez lôpt. Bolo to dosť nezáživné. Len sme sa udržiavali v kondícii. Zatiaľ nemáme informácie, čo bude ďalej. Nevieme, kedy odštartuje nový ročník a kedy sa budú hrať európske poháre.“

Ďuriš si musí s rodinkou na odchod domov ešte počkať. „Očakávam, že časom budeme môcť opustiť krajinu. Najskôr však vtedy, keď otvoria letiská.“ S Anorthosisom, do ktorého prišiel pred dvoma rokmi z ruského klubu FK Orenburg, má zmluvu ešte na jednu sezónu. Mieni ju dodržať. „S rodinou sme tu spokojní, takže počas tohto leta neplánujem žiadnu zásadnú zmenu,“ potvrdil 47-násobný slovenský reprezentant.