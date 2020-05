Vitajte v novej bratislavskej štvrti

Na Bajkalskej ulici v Bratislave rastie obytná štvrť s názvom Nový Ružinov. Developerská spoločnosť CZ Slovakia, a.s., ktorá stojí za realizáciou projektu, sa pýši zahájením výstavby a spustením predaja najprémiovejšej etapy bytových domov. Čím sa líšia od ostatných realitných ponúk?

O pracovné príležitosti a spoločenský život v hlavnom meste nie je núdza, čo do Bratislavy láka mnoho nových obyvateľov hľadajúcich príjemné bývanie. Mesto sa stáva členitejším, rozrastá sa po vzore metropol a obľúbenými sú miesta s dobrou dostupnosťou a dostatkom zelene. Práve týmto kritériám vyhovuje Nový Ružinov.

Faktory ovplyvňujúce bývanie

Nový Ružinov pozostáva z domov s menším počtom poschodí, čo znamená aj menej bytov. Pri návrhu sa architekti sústredili na moderné komunitné bývanie – obyvatelia bytov sa poznajú, na druhej strane riešenie bytových jednotiek poskytuje dostatok súkromia.

Štvrť bude slepou ulicou a vďaka dokončeniu diaľnice D4/R7, bude premávka v okolí súvisieť len s presúvaním sa v rámci Nového Ružinova. Na elimináciu hluku sa myslelo už pri projektovaní stavby. Vďaka diaľnici môžeme hovoriť o skvelej dostupnosti, lokalita je napojená na hrádzu pri Dunaji a tiež cesty smerujúce do centra. Podzemné parkovanie je samozrejmosťou.

V bezprostrednej blízkosti budú k dispozícii prevádzky, ktoré zabezpečia základné potreby obyvateľov štvrte. Dominantnou súčasťou projektu je park navrhnutý Laboratóriom architektúry krajiny, držiteľom ceny CEZAAR za architektúru. Vysoko nadštandardný podiel zelených plôch prispeje k pohodliu a poteší deti aj dospelých.

Jedným z dôležitých faktorov objektu je prepojenie interiéru s exteriérom vo forme predzáhradiek alebo balkónov a terás, ktorými disponuje každý byt.

Nová štvrť je inšpirovaná komunitným životom, ktorý sa rozvíja vo väčších mestách v zahraničí. Obyvatelia sa dožadujú súkromia a zároveň radi poznajú svoje blízke okolie, vďaka čomu vzniká v obytných zónach priateľská atmosféra a dôvera. Anonymita miest sa tak postupne narúša a týmto trendom sa inšpiroval aj Nový Ružinov. Menšie domy s nižším počtom susedov, to je bývanie dneška. Developer však nemyslí iba na svojich budúcich obyvateľov. V súvislosti so situáciou týkajúcou sa COVID- 19 venoval Ružinovčanom chirurgické rúška na tvár, určené okrem ľudí v prvej línii aj občanom. Sponzorský dar bol súčasťou ružinovských novín, čím sa dostal do každej domácnosti. Spolupráca s vedením Ružinova je tak prospešná pre všetkých obyvateľov mestskej časti.

Developerská spoločnosť CZ Slovakia, a.s. sa venovala v minulosti realizácii polyfunkčných objektov či administratívnych budov. V súčasnosti sa zaoberá výstavbou obytných štvrtí a priemyselných zón.

Aj vy môžete byť súčasťou novej mestskej štvrte - zistite viac: www.novyruzinov.sk