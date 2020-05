Trump sa nezaprel: Zaútočil na vedcov, ktorých zistenia o koronavíruse mu protirečia

Americký prezident Donald Trump tento týždeň dvakrát nielenže spochybnil výsledky vedeckých štúdií, ktoré mu protirečia, ale zároveň bez dôkazov obvinil ich autorov, že ich motivovali politické záujmy a snahy o podkopanie jeho zámerov uvoľniť obmedzenia zamerané proti šíreniu nového koronavírusu.

Najprv to bola štúdia, ktorú čiastočne financoval vládny Národný inštitút zdravia a upozornila na nebezpečenstvo užívania hydroxychlorochínu. Vedci v rámci nej zistili vyššiu úmrtnosť medzi pacientmi s ochorením COVID-19, ktorým liek podávali v nemocniciach pre veteránov.

Trump a mnohí jeho podporovatelia však hydroxychlorochín opakovane označujú za takmer zázračný liek proti koronavírusu a prezident dokonca tento týždeň médiám oznámil, že ho sám preventívne užíva. A to aj napriek tomu, že Správa potravín a liečiv (FDA) ešte minulý mesiac upozornila, že by sa mal užívať len v nemocniciach alebo počas klinických testov, pretože má riziko vážnych vedľajších účinkov, vrátane život ohrozujúcich srdcových problémov.

"Ak sa pozriete na jednu štúdiu, jedinú zlú štúdiu, dávali to ľuďom, čo boli vo veľmi zlom stave. Boli veľmi starí, takmer mŕtvi," povedal v utorok novinárom a výsledky štúdie označil za "nepriateľské vyjadrenie proti Trumpovi". Podobne sa vyjadril aj vo štvrtok na adresu štúdie Mailman School of Public Health Kolumbijskej univerzity. Tá zistila, že Spojené štáty mohli zabrániť vyše 61 percentám prípadov ochorenia COVID-19 a 55 percentám úmrtí, čo predstavuje takmer 36-tisíc obetí, ak by zaviedli opatrenia proti šíreniu vírusu a sociálne odstupy o jediný týždeň skôr.

Trump pritom opakovane obhajuje kroky svojej administratívy, ktorá čelí kritike, že konala príliš pomaly. "Kolumbijská je inštitúcia, ktorá je veľmi liberálna," skonštatoval vo štvrtok pred novinármi a štúdiu označil za "politickú vraždu na objednávku". Postoje amerického prezidenta k mainstreamovej vede sú pritom dlhodobo prinajmenšom skeptické - ľudstvom spôsobené klimatické zmeny označuje za "hoax", tvrdí, že zvuk veterných turbín spôsobuje rakovinu a verí, že cvičenie vyčerpáva obmedzené množstvo energie, ktorá je uložená v ľudskom tele ako v batérii. To je však súčasť širšej skepsy voči odborníkom a odporu voči "elitám", ktoré sú čoraz populárnejšie v Trumpovej konzervatívnej základni.

Podkopávanie dôvery Američanov k bezúhonnosti a objektívnosti vedcov je však nesmierne nebezpečné, najmä v čase pandémie, keď sa verejnosť spolieha na to, že lídri zostavia postupy na základe najlepších dostupných informácií, upozorňuje expert na verejné zdravie Larry Gostin z Georgetown University. "Ak prezident politizuje vedu, ak spochybňuje zdravotných expertov, verejnosť bude vystrašená a zmätená," skonštatoval Gostin. Biely dom to však odmieta s tým, že Trump v mnohom rešpektoval odporúčania odborníkov.