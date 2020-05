Maličký Teo bojuje za zdravé nôžky od narodenia: Kruté odporúčanie lekárov, toto by zničilo každého rodiča

Nemá ešte ani dva roky a už teraz nesie nesmiernu ťarchu! Maličký Teo s rodičmi Dorotkou a Lukášom neúnavne bojujú o to, aby neprišiel o nožičky.

Posledné mesiace sú jeden veľký boj s časom! Maličký Slovák Teo sa narodil bez holenných kostí (obojstranná tibiálna hemimélia). Ako uvádzajú na sociálnych sieťach jeho rodičia, táto vada sa vyskytuje u jedného z milióna narodených detí. Ich Teo nemôže chodiť a jediným riešením v Európe je amputácia.