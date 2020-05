Nehoda pri Čečejovciach si vyžiadala život spolujazdca († 29): Podozrenie polície sa potvrdilo

Pri tragickej dopravnej nehode z 24. apríla v katastri obce Čečejovce (okres Košice-okolie) prišiel o život 29-ročný spolujazdec z osobného vozidla.

Podozrenie polície, že pri tejto nehode zohrali svoju úlohu aj drogy, sa potvrdilo. Špecializované zdravotnícke pracovisko zistilo v krvi vodičky auta prítomnosť metamfetamínu (pervitín), amfetamínu a nikotínu. Informovala o tom v piatok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania 30-ročná vodička auta značky Opel z okresu Košice-okolie začala na rovnom úseku cesty v smere z Mokraniec do obce Buzica predbiehať kamión, avšak vozidlo dostalo balans a ľavými kolesami zišlo z cesty. Potom sa vrátilo naspäť na cestu, opäť zišlo z cesty do priekopy, prevrátilo sa cez strechu, pravou časťou narazilo do stromu a dopadlo na kolesá.

"Policajti dokumentujúci tragickú dopravnú nehodu našli pri havarovanom aute kabelku, v ktorej bolo vrecúško s obsahom zelenej sušiny, dve drvičky tabaku, plastová tuba s nezisteným obsahom, drevená fajka aj plechové puzdro s obsahom farebných plastových trubičiek. Pre podozrenie, že drogy sa môžu nachádzať aj v organizme vodičky, jej bol na zistenie prítomnosti omamných látok odobratý biologický materiál," uviedla Ivanová. Analýza podozrenie potvrdila.

V súčasnej dobe ešte prebieha znalecké dokazovanie. Po doručení všetkých výsledkov vyšetrovateľ podľa hovorkyne urobí všetky potrebné úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia.