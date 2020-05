Naši europoslanci kritizujú zákon o zájazdoch: Radačovský zvažuje tvrdý krok

Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu kritizujú novelu zákona o zájazdoch schválenú Národnou radou SR.

Tá umožňuje cestovným kanceláriám odložiť vrátenie záloh alebo úhrady celej dovolenky pri zrušených zájazdoch počas koronakrízy až o 12 mesiacov. Podľa europoslancov oslovených TASR môže byť novela diskriminačná a člen výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Miroslav Radačovský zvažuje podať správu Európskej komisii (EK) o porušovaní práv spotrebiteľov.

Novela zákona o zájazdoch je podľa Radačovského v rozpore s právom EÚ, Ústavou SR, Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Nepáči sa mu ani uprednostňovanie seniorov, ktorí majú na rozdiel od ostatných spotrebiteľov možnosť požiadať o vrátenie zálohy.

Rozdielny prístup k niektorým skupinám spotrebiteľov kritizuje aj europoslanec Robert Hajšel. Z odporúčania EK totiž vyplýva, že cestovná kancelária môže spotrebiteľovi navrhnúť poskytnutie voucheru s platnosťou do 12 mesiacov, no počas tejto doby by mal mať spotrebiteľ právo kedykoľvek požiadať vyplatenie celej sumy. "Ak u nás prijímaná legislatíva poskytuje šancu na takýto postup iba určitej skupine ľudí, môže ísť o diskriminačné opatrenie vo vzťahu k ostatným," upozornil Hajšel. Europoslankyňa Monika Beňová si myslí, že zákon by sa mal upraviť tak, aby spotrebitelia nemali pocit, že ich práva sú potláčané v prospech podnikateľských subjektov.

Europoslanec Ivan Štefanec, ktorý je tiež člen výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, si myslí, že takýto zákon nebol potrebný, pretože cestovné kancelárie riešia formu odškodnenia so svojimi klientmi individuálne a štát do tohto procesu nemusel takýmto spôsobom vstupovať. "Som za to, aby každý občan dostal možnosť výberu medzi preložením pobytu a vrátením peňazí, prípadne inou formou kompenzácie, tak ako to je garantované v existujúcej slovenskej a európskej legislatíve," zdôraznil Štefanec.