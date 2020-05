Hromadná nákaza v českej bani: Koronavírus má 120 pracovníkov, všimli si len jediný príznak

V súvislosti s hromadnou nákazou covidom-19 v Dole Darkov v Česku hygienici aktuálne evidujú 120 nakazených baníkov a 12 ich príbuzných, u ktorých je hotové epidemiologické vyšetrenie.

Celkom majú hygienici okolo 150 pozitívnych testov, lenže niektorých nakazených baníkov stále dohľadávajú. Chorí sú aj štyri Poliaci a Slovák. Hygienici budú pri plošných testoch kvôli koronavírusu v Dole Darkov testovať 2400 ľudí. Pôvodne sa hovorilo o tom, že cez víkend sa bude testovať zostávajúcich zhruba tisíc zamestnancov. Testy už začali a potrvajú do pondelka. ČTK to v piatok povedala krajská hygienička Pavla Svrčinová.



"S testami už sa začalo, čakali sme na vyfáránie a začínali sme tam už o 04:30. Nakoniec tých zamestnancov je skoro 2400. Dnes sa robí 250 až 300 testov, v sobotu sa bude robiť 700 a v nedeľu 500 a v pondelok sa dorobí zvyšok. Potrvá to štyri dni," uviedla Svrčinová. Medzi nakazenými cudzincami sú pendleri, ide o Poliakov.Hygienikom pri dohľadávaní kontaktov komplikuje prácu skutočnosť, že sa s niektorými baníkmi nemôžu spojiť a nemajú na ne potrebné kontakty."Zháňame ešte niektorých pozitívnych baníkov, na ktorých nemáme telefón. Je to jednoducho zúfalstvo. Nakazení Poliaci sú pendleri, ale Slovák tu býva dlhodobo u sestry," uviedla Svrčinová."Mám pocit, že nemáme žiadneho hospitalizovaného. Pre nás je najväčšie riziko to, že sa pohybujú a mohli by nakaziť niekoho, kto je z tej citlivej skupiny," uviedla Svrčinová.Medzi rodinnými príslušníkmi bol napríklad pozitívne testovaný aj baníkov syn, ktorý navštevuje ZŠ Generála Svobodu.Školu čaká dezinfekcia, prvý stupeň ale v pondelok môže otvoriť. Podľa Švrčinovej hygienici riešili napríklad aj"Celé oddelenie škôlky sa bude musieť dezinfikovať," uviedla Svrčinová.Pre baňu Darkov platia prísne opatrenia. Pri vstupe si musí každý pracovník vydezinfikovať ruky a prejsť pred termokamerou. Spoločnosť zabezpečila pre všetkých zamestnancov dezinfekčné prostriedky a rúška.. V baniach sa denne dezinfikujú dopravné nádoby a vozidlá po dopravu zamestnancov. Zamestnanci z Dolu Darkov sa nepresúvajú na iné pracoviská.