Ďalší nepríjemný dopad pandémie: Stále viac prenajímateľov žiada namiesto nájomného sex

Čím ďalej väčší počet prenajímateľov v Spojených štátoch a Británii žiada po svojich nájomníkoch sex výmenou za odpustenie platenia nájomného.

Dôvodom je zrejme pandémia, počas ktorej má kvôli karanténe či strate pracovného miesta veľké množstvo ľudí problémy platiť za bývanie, uviedla agentúra Reuters. Z prieskumu amerického Národného zväzu pre spravodlivé bývanie (NFHA), ktorý združuje mimovládne organizácie bojujúce proti diskriminácii nájomníkov, vyplýva, že v čase pandémie vzrástol počet sťažností nájomníkov na sexuálne obťažovanie zo strany prenajímateľov o 13 percent.



"Ak by som sa s ním nevyspala, vyhodil by ma," uviedla v podcaste na stránkach NFHA žena, ktorej správca bytu hrozil vysťahovaním. "Ako slobodná matka som nemala na výber. Nechcela som prísť o bývanie." Sex za nájom sa v Spojených štátoch a Británii stal v posledných rokoch témou v súvislosti s exponenciálnym nárastom cien bývania. Mimovládne organizácie opakovane upozorňovali na nárast online inzerátov ponúkajúcich ubytovanie zadarmo výmenou za sexuálne služby.



Kvôli ekonomickým dôsledkom pandémie sa milióny ľudí po celom svete stretávajú so stratou práce či výpadkom príjmov. Úrady v USA aj niektorých európskych krajinách v snahe ochrániť ľudí pred bezdomovectvom zaviedli opatrenia v podobe prídavkov na bývanie, zmrazenie výšky nájmov či zákazu vysťahovania nájomníkov z bytov.

"Ľudia naozaj zraniteľní pred vysťahovaním, najmä počas pandémie, niekedy čelia bezvýchodiskovým rozhodnutiam," povedal vedúci predstaviteľ NFHA Morgan Williams.



Dáta o rozšírenosti platenia nájomného sexom sú nedostatočné. Aj s ohľadom na možné právne dôsledky pre obete, ktoré sa môžu dočkať obvinenia z prostitúcie, zostáva väčšina prípadov tohto typu zneužívania nelegálna a nepotrestaná. Prieskum charitatívnej organizácie Shelter England odhalil, že na 250.000 britských žien v posledných piatich rokoch dostalo ponuku na odpustenie nájomného výmenou za sex.



Britská právnička a poslankyňa Wera Hobhouse, ktorá sa na túto tému špecializuje, si myslí, že táto praktika je pravdepodobne na vzostupe, pretože ľudia zúfalo potrebujú zostávať doma v čase súčasnej pandémie. "Finančné ťažkosti, ktoré veľa ľudí po celom Spojenom kráľovstve zažívalo v dôsledku covidu-19, budú znamenať, že viac ľudí bude na takéto ponuky nútené pristúpiť. V najhoršej možnej dobe by sa inak ocitli bez prístrešia," povedala.



Americká obhajkyňa práv žien Kaarina Long pripomína, že mnoho obetí praxe výmeny nájomného za sex patrí medzi zraniteľné skupiny obyvateľov. Veľakrát sa jedná o ženy, ktoré boli predtým nútené k prostitúcii, sedeli vo väzení, často sú to podľa nej príslušníčky etnických menšín. "Drží sa to pod pokrievkou, nehovorí sa o tom, pretože títo ľudia neradi spolupracujú so štátnymi inštitúciami, lebo štátne inštitúcie voči nim v minulosti nepôsobili dobre," dodala.