Bill Clinton sa vrhol na písanie kníh: Krimi románu dal názov Prezidentova dcéra

Bývalý americký prezident Bill Clinton píše ďalší kriminálny román, ktorého spoluautorom je opäť James Patterson.

Ten vo štvrtok informoval, že nový román je o únose dcéry prezidenta USA. Triler The President's Daughter (Prezidentova dcéra) sa objaví po prvej knihe, ktorú dvojica autorov vydala v roku 2018 pod názvom The President is Missing (v slovenskom preklade Prezident je nezvestný). Z debutu, ktorý sa zameral na nebezpečenstvo počítačových útokov a kyberterorizmu, sa predali vyše tri milióny výtlačkov.

Podľa anotácie je nový román, ktorý vyjde v júni 2021, o politikovi dúfajúcom, že po neúspešnom pokuse o znovuzvolenie do funkcie prezidenta bude môcť žiť v ústraní. Splnenie tohto sna mu však prekazí "bezprostredná hrozba", ktorej je vystavená jeho dcéra a ktorá ho prinúti k činu.

V súčasnosti 73-ročný Clinton je autorom viacerých kníh vrátane pamätí My Life. Dcéra manželov Clintonovcov, Chelsea, je tiež autorkou niekoľkých kníh, píše však pre deti. Patterson patrí k najlepšie zarábajúcim spisovateľom na svete. Magazín Forbes vyčíslil jeho majetok na 94 miliónov dolárov.