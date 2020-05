Ivan Kmotrík ml. pred piatkovým Prezídiom ÚLK: Zrušenie ligy nepripúšťame!

Generálny riaditeľ a viceprezident futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. nevidí dôvod, prečo by sa malo o reštarte Fortuna Ligy vôbec hlasovať. Podľa neho je oveľa viac dôležitejšie otvoriť diskusiu o fanúšikoch na štadióne. Pred piatkovým Prezídiom ÚLK, kde sa rozhodne o budúcnosti našej najvyššej futbalovej súťaže, posiela jasný odkaz!

? Vnímate (prípadný) reštart ligy pozitívne? Čo budete robiť, ak by k nemu nedošlo?

- Reštart ligy vnímame ako jediné riešenie a nevidíme dôvod, prečo by sa vôbec malo o tejto téme hlasovať. Liga bola predsa pozastavená z dôvodu vládnych opatrení, a keď sa tie začiatkom júna uvoľnia, tak nič nebráni tomu, aby sme opäť hrali. Scenár o zrušení ligy si nepripúšťame a považujeme ho aj z dlhodobého pohľadu za zlé riešenie pre slovenský ligový futbal.

? Prečo je podľa vás dôležité, aby sa na Slovensku začal opäť hrať futbal?

- Je tu ekonomické, športové, fanúšikovské hľadisko, ďalej záväzky voči partnerom či UEFA. Je naším morálnym záväzkom reštartovať futbal a dať fanúšikom opäť pozitívnu emóciu, aby sa konečne mohli potešiť z futbalu a nemuseli len sledovať stále dookola negatívne správy. Ak začneme opäť hrať futbal, môžeme aspoň čiastočne vykryť straty vďaka prezentácii partnerov na zápasoch či televíznym právam. Rovnako je tu UEFA, ktorá jasne deklarovala, že ak to zdravotná situácia v danej krajine umožní, treba súťaž dohrať. A potom nová edícia európskych pohárov. Neviem ako do nej chcú slovenské kluby vstúpiť po prípadnej polročnej zápasovej pauze, keď pritom naši konkurenti v okolitých krajinách budú hrať.

? Ak by sa hrať aj začalo, bude to len pred prázdnymi tribúnami...

- Myslím si, že postupne by sme mali v súčinnosti s odborníkmi otvoriť otázku divákov na tribúnach. Samozrejme, pripúšťam, že spočiatku v obmedzenom počte. Celkovo si vzhľadom na vývoj situácie na Slovensku i v zahraničí myslím, že otázkou by ani tak nemalo byť, či ligu reštartovať, ale baviť sa o návrate divákov na tribúny. Na štadiónoch vieme zabezpečiť rozostupy, ľudia sú na otvorenom priestore, čiže podľa nás treba otvoriť aj takúto debatu.

? Ako veľmi Slovanu ublíži fakt, že tribúny Tehelného poľa budú prázdne?

- Samozrejme, naši fanúšikovia nám budú chýbať, rovnako aj hráčom ich podpora. Nevieme teraz tieto straty kvantifikovať. Pre korektnosť však treba uviesť, že aj náklady pre jednotlivé kluby budú pri organizácii zápasov v tomto prípade menšie, na čo netreba zabúdať.

? Plánujete spraviť aspoň klubový online stream zápasov a predávať "elektronické vstupenky"? Ak áno, aké čísla z predajov očakávate?

- O rôznych formách zapojenia fanúšikov uvažujeme aj v súčinnosti s ÚLK, nateraz by sme však neradi hovorili o podrobnostiach.

? S akými reakciami fanúšikov sa momentálne stretávate? Sú ochotní podporiť klub aj v súčasnej neľahkej situácii?

- Veľká väčšina fanúšikov na základe reakcií súhlasí s dohratím súťaže aj pri situácii, že by minimálne zo začiatku nemohli byť na štadióne. Cítime, že ľuďom futbal veľmi chýba a možno aj tí, ktorí brali zápasy ako samozrejmosť a prišli párkrát do roka, si uvedomia, čo pre nich futbal znamená a keď sa všetko vráti do normálu, budú chodiť na štadión častejšie.

? Ako vidíte budúcnosť futbalu na Slovensku po koronakríze?

- Ťažko povedať, čo budúcnosť prinesie, no kríza nastaví zrkadlo, býva krutá, avšak tí, ktorí ju prežijú, vyjdú silnejší. Preto je aktuálna otázka zúženia súťaže, nech ligu hrajú kluby, ktoré o to majú skutočne záujem a majú na to aj podmienky. Verím tomu, že slovenský futbal má budúcnosť, a že túto krízu zvládneme.