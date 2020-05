Niečo také sa stalo prvýkrát za posledné roky: Čína si nestanovila cieľ pre rast ekonomiky, iná priorita

Pre epidémiu vyvolanú koronavírusom SARS-CoV-2 stojí Čína pred "obrovskými" hospodárskymi výzvami. V prejave k účastníkom Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov to v piatok v Pekingu vyhlásil čínsky premiér Li Kche-čchiang.

Agentúra AFP upozornila, že Čína - prvýkrát za posledné roky - výnimočne nestanovila cieľ pre tohtoročný rast ekonomiky, keďže koronavírus jej spôsobil veľké škody a negatívne ovplyvnil globálny rast.

Premiér Li v piatok v prejave pri príležitosti otvorenia Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov uviedol, že vzhľadom na "veľkú neistotu" spôsobenú pandémiou infekčnej choroby COVID-19, Peking "uprednostní stabilizáciu zamestnanosti a zabezpečenie životnej úrovne" občanov. Sľúbil aj vyššie výdavky na oživenie ekonomiky zničenej koronavírusom a na zastavenie prudkého poklesu počtu pracovných miest.

Li tiež oznámil, že podľa očakávaní bude fiškálny deficit Číny tento rok vyšší ako 3,6 percenta hrubého domáceho produktu. Informoval, že vydané budú štátne dlhopisy určené na kontrolu epidémie COVID-19, pričom toto opatrenie označila za "mimoriadne v mimoriadnom čase". Ide o sumu 3,75 bilióna jüanov (526 miliárd dolárov).

Ďalšie dva bilióny jüanov sa podľa Liho slov prevedú na miestne samosprávy, pričom tieto prostriedky sa použijú predovšetkým na zabezpečenie zamestnanosti, uspokojenie základných životných potrieb a ochranu subjektov na trhu.

Li tiež avizoval, že úrady na všetkých úrovniach by si mali "utiahnuť opasky", a dodal, že všetky prebytočné, či nevyužité zdroje budú stiahnuté a prerozdelené, aby sa lepšie využili.

Podľa premiéra si Čína "veľmi dobre uvedomuje ťažkosti a problémy", ktorým čelí. Vyzval zdvojnásobiť úsilie o oživenie klesajúceho hospodárskeho rastu. Zdôraznil, že zabezpečenie hospodárskeho rastu má zásadný význam, aj keď Peking v tejto oblasti nestanovil žiadny oficiálny cieľ. Li pritom vo výročnej správe varoval, že boj proti vírusu sa ešte neskončil.

Agentúra AFP poznamenala, že epidémia choroby COVID-19 posúva svetovú ekonomiku do recesie. Pred pandémiou sa očakávalo, že Čína tento rok oznámi ako cieľ hospodársky rast na úrovni približne šesť percent, čo by jej umožnilo splniť svoj kľúčový politický záväzok o zdvojnásobení hrubého domáceho produktu od roku 2010 do roku 2020. V dôsledku epidémie a poklesu hospodárskeho rastu o 6,8 percenta v prvom štvrťroku i ďalších problémov sa však už tento cieľ nepovažoval za realistický.

Vzhľadom na zložitú epidemiologickú situáciu vo svete sa práca najvyššieho zákonodarného orgánu v Číne uskutočňuje pri dodržaní maximálnych bezpečnostných opatrení. Všetky kľúčové udalosti rokovania vysielajú televízie v priamom prenose.

Pôvodne sa schôdza Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov mala začať 5. marca, ale pre epidémiu choroby COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, bol jej začiatok preložený na 22. mája. Čínski poslanci prediskutujú sociálno-ekonomické výsledky a vyhliadky ďalšieho rozvoja krajiny. Mali by schvaľovať aj nové projekty vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti v Hongkongu.