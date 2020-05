Nával pred Národným onkologickým ústavom vystrašil ľudí: Budú si musieť pacienti vystáť takéto rady?

Čakanie až pred budovou? Pred pár dňami obehla internetom fotografia spred Národného onkologického ústavu (NOÚ), na ktorej bol dlhý rad ľudí čakajúcich na vstup do nemocnice.

Fotografia rozvírila na sociálnych sieťach diskusiu, ľudia sa obávali, či ich pri návšteve tohto zariadenia či prípadne inej nemocnice budú rovnako čakať nekonečné minúty prešľapovania vonku. Majú sa pacienti v rámci aktuálnej situácie aj po uvoľňovaní opatrení obrniť trpezlivosťou?

Záber na obrovský rad zverejnila na sociálnej sieti europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Podľa jej slov vznikol v utorok v ranných hodinách. „150 onkologických pacientov takto čakalo na svoju liečbu. Hlava mi to neberie, neviem posúdiť, kde sa stala chyba, nevynášam žiadne úsudky, nebodaj rozsudky, ale nech to bolo čokoľvek, tento stav niekto spôsobil. Musia byť vyvodené dôsledky a deklarovaná garancia, že sa to už nikdy nebude opakovať. Verím, že sa fotografia už dostala ku kompetentným,“ napísala na svojom facebooku. K fotke sa vyjadril aj samotný NOÚ.

„Včera (v stredu, pozn. red.) dokázala jedna zverejnená fotka s dlhým radom pacientov pred vstupným fi ltrom do nášho ústavu rozpútať ,búrlivú‘ diskusiu. V čase, keď sme uvoľnili opatrenia vo vstupnom fi ltri, išlo o výnimočnú situáciu. Dôvodom bol veľký nárazový nával pacientov v krátkom časovom úseku, vrátane tých, ktorí už prichádzali na kontrolné vyšetrenia,“ napísal ústav na sociálnej sieti.Zároveň ľudí ubezpečili, že ústav s obmedzeniami aj počas pandémie poskytoval svoju štandardne kvalitnú zdravotnú starostlivosť. V NOÚ stále platia opatrenia ako meranie teploty a vypísanie vstupného formulára, ktorý po novom pacienti vypisujú až v čakárni, zatiaľ čo čakajú na vyšetrenie. Odovzdajú ho v ambulancii. Každý pacient musí mať na sebe rúško. Rovnako platia aj dvojmetrové odstupy medzi pacientmi a dezinfekcia rúk pri vstupe.

Opatrenia v iných nemocniciach

Univerzitná nemocnica sa snažila zrýchliť prístup pre pacientov už pred pár týždňami. Na vstupe sa vytvorili dva koridory. Jeden slúži pre pacientov, ktorí si vyplnili čestné vyhlásenie už doma, prednosť však ešte pred nimi môžu dostať onkologickí pacienti či tehotné ženy. Druhý je pre pacientov, ktorí vyhlásenie vypĺňajú až pri vstupe. Pred vstupom sa meria teplota.

Uvoľnenia opatrení v rámci 4. fázy

- zrušená podmienka 14-dňovej karantény pred plánovanou operáciou

- testovať na COVID-19 pred operáciou sa budú len rizikoví pacienti, ktorým testovanie predpíše ošetrujúci lekár (testovanie bude hradené zo zdravotného poistenia)

- predoperačné vyšetrenia opäť realizujú všeobecní lekári či internisti