Analytik o prudkom náraste počtu nezamestnaných: Situácia sa bude zlepšovať až na jeseň

Koronakríza si vyberá svoju daň, medzimesačne sa na úrade práce zapísalo takmer 38-tisíc nových ľudí. Čo ďalej, odpovedá Martin Reguli, analytik F. A. Hayeka.

Čo sa dá konštatovať z čísiel za apríl, ktoré ukázali rast nezamestnanosti?

- Strata pracovných miest sa týka najohrozenejších odvetví, ktoré mali zastavené príjmy posledné dva mesiace, čiže služby alebo priemyselné podniky. Mnohé firmy sa snažili udržať zamestnancov, ale menšie podniky zrejme pristúpili k rušeniu pracovných miest. Taktiež ide najmä o ľudí so živnosťami či dohodami, ktoré sa dajú ukončiť najskôr.

Bude tento trend pokračovať v ďalších mesiacoch?

- Vzhľadom na dlhé obdobie, ktoré musia podniky držať zamestnancov na svojich miestach, tak celá aprílová vlna ešte len príde a prejaví sa v máji aj júni.

Kam sa ten počet nezamestnaných dostane?

- Je tam veľa faktorov, ktoré vstúpia do tohto čísla, ako sú rozbeh našich exportných partnerov, dodávky subdodávateľov, otvorenie hraníc, vývoj pandémie... Čiže je ťažké predikovať konkrétne číslo. Očakáva sa, že na jeseň sa situácia začne zlepšovať.

Do akej miery vplývajú na rast nezamestnanosti aj opatrenia, ktoré predstavila vláda?

- Do týchto čísiel, ktoré vidíme za apríl, sa to až tak neprejavilo. Na to, aby sme videli, ako táto pomoc pomohla podnikom, treba čakať až na letné mesiace, keďže tie ukážu, ako sa bude vyvíjať najmä sektor služieb, ale aj samotný priemysel a vývoj na našich partnerských trhoch. Bezprecedentne dávať peniaze do ekonomiky je náročná cesta a je ťažké odhadnúť, aká by bola efektivita tých opatrení.

Kedy sa začne nezamestnanosť znižovať?

- Na prelome augusta, septembra by sa situácia mohla stabilizovať. Dôležité je pre nás aj to, ako sa zachová automobilový sektor a ako prebehne letná sezóna. Taktiež je dôležité vedieť, či príde druhá vlna epidémie.