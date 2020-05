Jasné výsledky prieskumu medzi rodičmi: Pošlú svoje deti do znovuotvorených škôl a škôlok?

Viac ako 40 percent rodičov by určite poslalo svoje dieťa do materskej školy (MŠ) či základnej školy (ZŠ) od 1. júna.

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry AKO, ktorý realizovala na vzorke 1098 respondentov. Podmienkou je, aby sa situácia v oblasti počtu nakazených novým koronavírusom na Slovensku znovu nezhoršila. TASR o tom informovala riaditeľka pre výskum AKO Kamila Hříchová.

Deti by po znovuotvorení podľa prieskumu do materskej školy "určite dalo" 45,8 percenta opýtaných, odpoveď "asi dám" zvolilo 12,7 percenta opýtaných. Naopak, "určite nedám" odpovedalo 27,8 percenta opýtaných. Odpoveď "asi nedám" zvolilo 9,9 percenta respondentov. Nerozhodnutých bolo 3,8 percenta ľudí.

Odpoveď "určite dám" dieťa po znovuotvorení do školy zvolilo 43,4 percenta opýtaných, odpoveď "asi dám" si vybralo 19,4 percenta respondentov. Naopak, odpoveďou "určite nedám" reagovalo 22,2 percenta opýtaných. Odpoveď "asi nedám" zvolilo 8,2 percenta respondentov. Nerozhodnutých bolo 6,8 percenta ľudí.

Prieskum tiež poukázal na to, že odmietanie návratu do MŠ častejšie uvádzali menej vzdelaní rodičia než vzdelanejší rodičia s maturitou či vysokoškolským vzdelaním. Aj do ZŠ odmietajú poslať svoje deti častejšie rodičia s nižším vzdelaním.

Deti, ktoré žijú v najmenších obciach, sa do materských a základných škôl podľa odpovedí ich rodičov vrátia s vyššou pravdepodobnosťou ako deti z najväčších miest.

Respondenti boli vo veku od 27 do 60 rokov. Vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR v danom vekovom rozsahu z hľadiska pohlavia, vzdelania, kraja. Prieskum nemal zadávateľa, bol realizovaný na náklady agentúry AKO. Uskutočnil sa od 18. do 21. mája.