Taký prípad na Slovensku ešte nebol: Dvojičky hneď po pôrode pripadli štátu, otec Lukáš je zúfalý

Dve bábätká okamžite po pôrode pripadli štátu. Dvojičky Adelka a Peter budú mať o tri dni už 8 mesiacov, ale otec ich zatiaľ videl len na fotkách a biologická matka tesne po pôrode.

Jej meno nie je nikde zapísané, súrodenci totiž prišli na svet utajeným spôsobom a otec sa o svojich anjelíkov ani nemal dozvedieť. Teraz o detičky bojuje, aby ich mohol vychovávať.

Rodičia dvojičiek sa zoznámili v zahraničí, kde pracovali. „Môj syn Lukáš (35) robí vo Švajčiarsku. Pred vyše rokom mi telefonicky oznámil, že bude otcom a na svet prídu dvojičky,” prezradila Valéria Kumureková (55) z Holumnice (okr. Kežmarok). Na detičky sa tešila, nepozdávala sa jej však ich mama, ktorú poznala. „Upokojovala som sa, že je to synov život a určite urobí všetko pre to, aby mladí aj detičky mali čo najlepšie podmienky. Neskôr však prišiel ďalší šok. Matka sa rozhodla, že deti nechce,” vraví smutným hlasom babka dvojičiek.

Dôležitejšie ako zákon

Tehotná žena odcestovala zo Švajčiarska na Slovensko. Podľa Lukášovej mamy sa nikto nemal dozvedieť, kde a ako porodí, rozhodla sa pre utajený spôsob. Údaje o nej mali byť uložené len v trezoroch štátu. „Utajený pôrod je inštitút, ktorý bol zriadený za účelom, aby sa matky nezbavovali nechcených detí pokútnymi spôsobmi. Pri tvorbe legislatívy sa zrejme myslelo najmä na ženy, ktoré otehotneli hlavne pri znásilneniach,“ hovorí advokát Peter Troščák, ktorý otca aj starú mamu v prípade zastupuje, a pokračuje: „Preto ani otec nemá pri utajených pôrodoch nárok na žiadne oficiálne informácie. Lenže v tomto prípade sa našiel niekto, kto považoval morálny nárok otca na deti za dôležitejší, ako je zákon.” Súd napokon aj na základe testov DNA uznal, že Lukáš je biologickým otcom dvojičiek.

Kde sú deti teraz

Podľa advokáta by po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku mali zapísať otca do rodného listu a deti by mali ísť k nemu. „Lenže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) ich zveril do výchovy inej rodine, hoci sľúbil, že to neurobí. A čím dlhšie tam budú, tým viac si zvyknú na iných rodičov. Navyše, ja pracujem vo Švajčiarsku, aby som deťom zabezpečil čo najlepšie podmienky, a onedlho idem na operáciu. Výrazne to komplikuje aj koronakríza. Vraveli, že by som ich mal navštevovať, aby si na mňa zvykli. Lenže nikto neupresnil, koľkokrát ich mám navštíviť, kým mi ich vydajú,” zamýšľa sa zúfalý otec.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sa vyjadril, že by mal otec na súd podať návrh na odovzdanie detí do jeho starostlivosti. „Úrad zatiaľ nemá informáciu, že by podal prostredníctvom právneho zástupcu takýto návrh,“ povedala Jana Lukáčová z ÚPSVaR. Podľa nej záujemkyňa o pestúnsku starostlivosť si bola od začiatku vedomá, že môže ísť len o dočasnú starostlivosť a ak sa potvrdí otcovstvo.

„Stará matka kontaktovala ÚPSVaR 11. mája a žiadala o osobný pohovor, následne úrad kontaktoval telefonicky otec a od toho dňa sa začal o deti zaujímať. Bol mu odporúčaný osobný kontakt na úrade. Je na rozhodnutí otca, či informácie o deťoch podstúpi svojej matke,“ dodala Lukáčová.

Nikdy sa ich nevzdáme

V domčeku v Holumnici, kde býva Lukášova matka, sú už pre dvojičky pripravené postieľky aj vanička. „Neviem sa dočkať, kedy už budú doma. Nikdy sa ich nevzdáme, a to napriek tomu, že mi na úrade práce povedali, nech sa nestarám, lebo ma nič do toho nie je. Ale ja som babka a chcem si plniť svoje povinnosti, ktoré s tým súvisia,” uzavrela s nádejou Valéria Kumureková.