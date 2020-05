Stredoškoláci si po 6 mesiacoch vzťahu povedali áno: Z detailov vás zalejú slzy žiaľu

Príbeh, z ktorého trhá srdce na márne kúsky. 18-roční zaľúbenci si povedali „áno“ krátko po tom, ako sa mladík dozvedel od lekárov hrozivú diagnózu. Oznámili mu, že prognóza je zlá a dávajú mu 3 až 5 mesiacov života. Zaľúbenci neváhali a predstúpili pred oltár.

Ako uvádza portál People, stredoškoláci Chase Smith a Sadie Mills sa zosobášili 29. apríla v americkom štáte Indiana. Párik začal spolu chodiť len pred šiestimi mesiacmi, avšak už vtedy vedeli, že sú si súdení. Chasovi lekári v 12 rokoch diagnostikovali zákerný Ewingov sarkóm, čo je agresívny typ rakoviny, ktorý postihuje kosti a mäkké tkanivá.

Na ich svadobný deň nikdy nezabudnú. „Celkovo to bol najlepší deň môjho života. Vždy som chcela svadbu vonku. Chase prišiel s nápadom, aby sme mali oltár priamo na mieste, kde sme si dali prvý bozk. Znamenalo to pre mňa veľmi veľa,“ povedala Sadie.

Svadba v mladom veku bolo niečo, o čom dvojica snívala už dlhšiu dobu. Keď však Chase išiel v marci na kontrolu k lekárom, dozvedel sa zdrvujúce správy. Nádory sa mu objavili po celom tele vrátane lebky, mozgu, ramena, pľúc a bedra. Jeho prognóza vôbec nevyzerala dobre. V momente, ako sa dozvedeli hrozné správy, bolo rozhodnuté.

„Vedeli sme, že to chceme. Mnoho ľudí si hovorilo, že sa berieme len preto, že Chase možno zomrie. Ale to vôbec nie je dôvod, prečo sme sa rozhodli vstúpiť do manželstva. Bolo to niečo ako výstražný oznam: Hej, Boh vás chce mať oboch spolu,“ vyjadrila sa Sadie.

V priebehu štyroch dní sa dohodli s rodičmi a spoločne naplánovali svadbu na prednej záhrade u nevesty Sadie. „Mám dvoch najlepších rodičov. Vždy sú mojou stopercentnou podporou a stoja za každou mojou voľbou a rozhodnutím,“ povedal Chase.

Ich svadobný deň bol plný emócií. Sadie prechádzala svadobnou uličkou v elegantných bielych šatách a smerovala k svojmu ženíchovi, ktorý na ňu netrpezlivo čakal v námorníckom obleku. Chase sa netajil tým, že tento moment mu nahnal slzy do očí. „Bol som taký nadšený, pretože som ju nevidel celý deň. Bolo to ako emocionálny úder do hrude,“ opísal svoje pocity ženích Chase.

Manželia čelia budúcnosti plnej otáznikov, avšak podľa ich slov sa spoliehajú jeden na druhého a spoločne s ich vierou v Boha bojujú každý jeden deň. „Ona ma upokojuje. Keď mám ťažké obdobie, pociťujem úzkosť alebo mám bolesti kvôli mojej diagnóze, ona je jediná osoba, za ktorou môžem ísť. Dokáže mi znížiť tep srdca a prinútiť ma relaxovať a myslieť na niečo iné,“ vyjadril Chase pocity a lásku k svojej manželke.