Dedinku Slatinka plánovali zatopiť, ľudí prinútili opustiť svoje domy: Prekvapenie po 60 rokoch

Vyše 60 rokov čakali na zatopenie a nakoniec nič z toho nebude. Obyvatelia dedinky Slatinka (okr. Zvolen) museli opustiť svoje domy pre priehradu, ktorá tam mala vzniknúť.

Megalomanskej stavbe je však koniec, nová vláda ju totiž odmietla. Vyľudnená dedinka tak znova ožíva a potomkovia vysťahovalcov, ale aj noví občania majú konečne dôvod na radosť. Slatinčanov vyhnali z vlastných domov a obrátili ich život naruby. Vodné dielo Slatinka bolo plánované viac ako 60 rokov medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou na rieke Slatina a malo zatopiť 12 km dlhé údolie s cennými biotopmi a ojedinelými prírodnými spoločenstvami.

Zničená mala byť celá dedina. Momentálne je obývaných 60 domov, trvalý pobyt tam má vyše 20 ľudí a chodí tam aj mnoho chalupárov. Všetkých správa o zastavení projektu vodnej nádrže veľmi potešila. „Je to najkrajšia správa a máme z toho veľkú radosť. Dúfam, že aj skutočne naplnia toto predsavzatie,“ hovorí Michal Černušák, ktorého starí rodičia a mama patria k pôvodným obyvateľom Slatinky. Nútený odchod z rodnej dediny vnímali ako veľkú krivdu.

„Bolo to veľmi emotívne.Môj otec to znášal dosť ťažko, dokonca sa aj súdil. Odišli sme, no srdcom sme boli stále v Slatinke,“ povedala Michalova mama Lívia.

Podľa Martiny Paulíkovej z OZ Slatinka potomkovia pôvodných obyvateľov, ktorí majú v nájme svoje starorodičovské domy, budú žiadať o ich vrátenie. „Nevyhnutné je tiež prijať spravodlivé riešenie, čo sa týka novousadlíkov, ktorí obnovili mnohé už zničené domy,“ doplnila Paulíková. Ako uviedol minister životného prostredia Ján Budaj, o rozhodnutí zrušiť plánované megalomanské diela na prvom mieste rozhodol dlhoročný boj ochrancov prírody, samospráv a občanov obcí, ktorí si nepriali takýto zásah do prírody, a rozhodli aj ekonomické argumenty.

Vodné dielo Slatinka