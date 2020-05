Bývalý tréner slovenskej reprezentácie prekvapil: Dohrávať ligu je nezmysel!

Na ligovom futbale bol naposledy v máji 2015. Na jemu dobre známych Pasienkoch si pozrel duel Slovan Bratislava – Dukla Banská Bystrica. Odvtedy ignoruje slovenskú najvyššiu súťaž.

Ladislava Jurkemika (66) z nej vyháňajú nízka kvalita, málo slovenských mladých hráčov v obehu a pretlak podpriemerných zahraničných futbalistov. Súčasný stav signalizuje, že majster Európy z Belehradu sa na naše štadióny tak rýchlo nevráti.

Klopp pobavil ihneď po návrate: Je to ako prvý školský deň

Práve dnes majú kluby Fortuna ligy rozhodnúť po vyše dvojmesačnej prestávke, spôsobenej pandémiou koronavírusu, o reštarte. Začať by sa mohlo 6. júna a finišovať na konci júla. Hralo by sa bez divákov a s prísnymi obmedzeniami. Jurkemik je kategoricky proti. „Dohrávať ligu je totálny nezmysel. Bez fanúšikov je to mŕtvy futbal. Ten sa hrá predsa pre ľudí. Keď nemôžu prísť na tribúny, nemá to žiaden šmrnc. Nech to radšej ukončia. V júni môžu začať prípravu na novú sezónu a v júli ju pokojne rozbehnúť,“ zdôraznil pre Nový Čas.

Bývalý tréner slovenskej reprezentácie tvrdí, že je zbytočné tlačiť návrat futbalu nasilu. Ročník by neanuloval. „Tabuľka nech ostane v platnosti. Jej lídra by som vyhlásil za majstra. Mužstvá hrali v tejto sezóne dvakrát proti sebe, takže by to bolo regulárne rozhodnutie.“ Ligu vedie po základnej časti Slovan Bratislava s desaťbodovým náskokom pred Žilinou. Dvanásť klubov musí dnes rozhodnúť, či pôjdu do dvojkolovej nadstavby, jej skrátenej verzie, alebo sezónu predčasne ukončia.

Jurkemik sa ani v prípade reštartu na ligu nechystá. „Pokiaľ v ňom nebude hrávať viac našich mladíkov, ale, naopak, plno slabých cudzincov, tak neprídem. Nie som vôbec zvedavý na druhotriednych hráčov zo zahraničia. To, čo sem chodí, je odpad z iných krajín. Nakuknú sem len pre peniaze a o chvíľu sú preč. Chcem vidieť našich dorastencov, aj keď toho ešte toľko s loptou nevedia. Radšej sa budem pozerať na nich, alebo pôjdem na dedinský futbal. Som na tisíc percent presvedčený, že návštevnosť na štadiónoch stúpne len vtedy, keď bude na ihriskách viac našich hráčov.“

Ako prvá v Európe sa rozbehla v čase pandémie nemecká bundesliga aj s dvoma slovenskými reprezentantmi Petrom Pekaríkom a Lászlóom Bénesom. Aj ich sledovali z tribún len duchovia. „V Nemecku je to iba o peniazoch,“ myslí si Jurkemik. „Ide o biznis, aby kluby dostali peniaze za televízne práva. Pozeral som víkendové zostrihy. Sami hráči Dortmundu a Schalke po derby povedali, že bez ľudí to nie je ono. Áno, zápasy sledovala miliarda ľudí, ale len preto, že v televízii nie je žiaden šport.“

Európska futbalová únia (UEFA) odporúča národným federáciám, aby najvyššie súťaže dohrali. Ak to umožňuje epidemiologická situácia. V Belgicku, Holandsku, Luxembursku a aj v Škótsku to už zabalili. „Vo Francúzsku to tiež urobili správne - ukončili ročník a vybavené. Vyčkajte do septembra a začnite novú sezónu. Aj s divákmi. A hotovo,“ uzavrel rázne Jurkemik.

LADISLAV JURKEMIK (66)

 doma hral len v dvoch kluboch: 12 rokov v Interi Bratislava a jednu sezónu v Dukle Banská Bystrica

 záver kariéry strávil vo švajčiarskom St. Gallene a FC Chur

 zo zahraničných tímov viedol FC Chur, Sturm Graz, Kapfenberg a Slovácko

 doma trénoval R. Sobotu, Ružomberok, Senec, Žilinu, Inter a Nitru

 je juniorským majstrom Európy 1972, majstrom Európy 1976 a má bronz z ME 1980

 zahral si na MS 1982 v Španielsku

 odohral 57 reprezentačných zápasov, strelil v nich 3 góly

 bol koučom seniorskej reprezentácie SR i tímu do 21 rokov