Slováci opäť kupujú nehnuteľnosti: Dopyt vzrástol oproti marcu o viac ako 100 percent

Od začiatku mája výrazne rastie návštevnosť realitných portálov, ako aj dopyt po samotných nehnuteľnostiach.

Vyplýva to z dát realitného portálu Nehnuteľnosti.sk. "Nehnuteľnosti.sk zaznamenali až 60-percentný nárast návštevnosti oproti marcovým výsledkom, kedy boli na Slovensku spustené opatrenia proti koronavírusu. Samotný dopyt po nehnuteľnostiach zo strany zákazníkov vzrástol dokonca výraznejšie, a to o viac ako 100 percent. Záujem už takmer dosiahol úroveň spred koronakrízy," uvádza portál. Kým v marci klesli zobrazenia na 430-tisíc za týždeň, posledný májový týždeň už dosiahli úroveň vyše 700-tisíc zobrazení. Podľa portálu ide o takmer totožné čísla, ako pred prepuknutím pandémie.

„Každý týždeň je silnejší. A to z pohľadu návštevnosti, vyhľadávania nehnuteľností, ako aj samotného kontaktovania pri jednotlivých inzerátoch,“ konštatujú analytici portálu Nehnuteľnosti.sk. Podľa nich ľudia výrazne viac kontaktujú realitné kancelárie a stúpol aj počet obhliadok. V posledných týždňoch ľudia najviac vyhľadávali rodinné domy, a to naprieč celým Slovenskom. Najviac dominoval Bratislavský kraj so 17 % vyhľadávaní, nasledovaný Trnavským krajom s 10 %. "Do top 10 vyhľadávaných nehnuteľností sa okrem rodinných domov dostali aj dvojizbové a trojizbové byty z Bratislavského kraja, ktoré obsadili tretiu a štvrtú priečku," dodávajú analytici. Tie ľudia najčastejšie hľadajú v hlavnom meste, konkrétne v mestských častiach Ružinov a Staré mesto.

Online portál Nehnuteľnosti.sk pôsobí na slovenskom trhu v oblasti predaja a kúpy nehnuteľností na webe. Využívajú ho realitné kancelárie a bežní občania na predaj a kúpu nehnuteľností. Spolu s ďalšími slovenskými realitnými portálmi patrí do portfólia spoločnosti United Classifieds.