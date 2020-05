VIDEO zo šialenej jazdy: Auto narazilo do obchodu, zranilo sa 12 ľudí

Dvanásť ľudí, väčšinou žien, utrpelo vo štvrtok zranenia, keď do obchodu v austrálskom meste Sydney narazilo auto. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Nehoda sa stala v Greenacre, na juhozápadnom predmestí Sydney. V oznámení to uviedla polícia austrálskeho štátu Nový Južný Wales, kde je Sydney hlavným mestom.

#BREAKING: There's a major emergency unfolding at Greenacre, after a car ploughed straight into a shop with dozens of people inside. @hansinclair9 #9News pic.twitter.com/EXe9SD0FIS — Nine News Sydney (@9NewsSyd) May 21, 2020

Na sociálnych sieťach sa šíril videozáznam z nehody. Zachytáva, ako SUV Subaru vráža do vozidla stojaceho na semafore, potom pokračuje a narazí do neďalekého obchodu s oblečením. Zranenia utrpel vodič a 11 chodcov, ale žiadne nie sú život ohrozujúce, dodala polícia.

Záchranná služba v Novom Južnom Walese uviedla, že väčšinu pacientov tvoria ženy vo veku 18-30 rokov.