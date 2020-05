Rada prokurátorov nemá na zmenu voľby šéfa prokuratúry dobrého slova: Ide o nebezpečný precedens

Otváranie možnosti kandidovať na funkciu generálneho prokurátora pre neprokurátorov predstavuje nebezpečný precedens, ktorý môže byť kedykoľvek zneužitý v politickom boji a otvára priestor pre neželanú politizáciu prokuratúry.

Vo svojom stanovisku to uviedol predseda Rady prokurátorov Juraj Purgat v reakcii na predkladanú novelu zákona o prokuratúre.

Okrem samotnej možnosti kandidovať neprokurátorom Rada prokurátorov kritizuje aj možnosti na odvolanie generálneho prokurátora, ak by prestal plniť svoju funkciu riadne, čestne, nezávisle a nestranne. "Návrh na odvolanie generálneho prokurátora z funkcie v takomto prípade má dávať prezidentovi Národná rada SR ako predstaviteľ politickej moci, čo zvýrazňuje aspekt ďalšej možnej politizácie prokuratúry," dopĺňa stanovisko rady. Takýto princíp považujú prokurátori za ničím nemerateľný, čo otvára priestor pre výmenu generálneho prokurátora kedykoľvek, keď na to bude politická vôľa. "Predkladateľ týmto návrhom rezignoval na princíp politickej predvídavosti," dopĺňa Purgat.

Rada prokurátorov SR vyčíta aj spôsob, akým bola novela do parlamentu predložená. Poslanecký návrh totiž neprechádza riadnym pripomienkovaním. V tej súvislosti preto Rada prokurátorov vyzýva predkladateľov návrhu, aby umožnili vznik pracovnej skupiny, ktorá by návrh pripravila tak, aby medzi odbornou verejnosťou nevzbudzoval rozpaky.

"Zároveň odmietame mediálne útoky rôznych politických predstaviteľov na systém prokuratúry a všetkých prokurátorov, ktoré vychádzajú z neodbornosti, neinformovanosti a nízkej politickej kultúry," uzatvára stanovisko rady.

O funkciu generálneho prokurátora by sa mohli uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi. Rozšíriť by sa mal okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov navrhujú. Prejsť by mali verejným vypočutím na Ústavnoprávnom výbore Národnej rady SR. Voľba generálneho prokurátora v pléne parlamentu by mala byť verejná. Vyplýva to z novely zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku Národnej rady SR, ktorú predložili do parlamentu koaliční poslanci.