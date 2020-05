Zahadzujete účtenky po tankovaní? Nerobte to, poučte sa na chybách iných

Odkladanie bločkov po tankovaní paliva má zmysel nielen pre firmy, ktoré si tieto položky dávajú do nákladov.

Blok, bloček, účtenka. Dostanete ich po každom nákupe, vrátane toho na čerpacej stanici. Odkladať si ich má zmysel pre živnostníkov a firmy, ktoré si prevádzku vozidla účtujú do nákladov, ale aj pre ostatných ľudí.

Situácie, keď čerpacia stanica z akéhokoľvek dôvodu popletie palivá, sú výnimočné. Rovnako výnimočné sú situácie, keď je palivo znehodnotené a motoristi si tak jeho tankovaním poškodia motor. Nemožno ale ignorovať skutočnosť, že sa takéto veci vo svete z času na čas dejú a nikdy nevieme, či ten ďalší prípad nenastane práve na mieste, kde sme dopĺňali palivá my.

Nech už by sa jednalo o natankovanie nesprávneho paliva z dôvodu nesprávneho označenia čerpacou stanicou alebo o poškodenie motora v dôsledku znehodnotného paliva, jedným zo spôsobov dokazovania pochybenia čerpacej stanice je blok od nákupu tohto paliva.

Preto by ste bločky za tankovanie nemali hneď vyhadzovať do koša, ale radšej si ich uchovať po dobu aspoň niekoľkých dní niekde v odkladacom priestore auta či v peňaženke. V prípade podobného ojedinelého incidentu sa vám bude ľahšie dokazovať, že ste skutočne obeťou a vyhnete sa prípadným sporom, či ste naozaj tankovali na inkriminovanej čerpacej stanici. Na podkladničnom bloku je okrem dátumu a miesta nákupu aj presný čas.

Čo robiť, keď natankujete nesprávne palivo?

Keď do auta natankujete naftu namiesto benzínu alebo benzín namiesto nafty, nič nie je stratené. Dôležité je neštartovať motor a postarať sa o to, aby sa čo najskôr dostalo do servisu. Tam vypustia a prečistia nádrž - keď sa nesprávne palivo nedostalo „hlbšie“, po tomto úkone skrátka natankujete správne palivo, naštartujete motor a idete ďalej.

Ak ste po natankovaní nesprávneho paliva motor chceli naštartovať, pravdepodobne sa vám to nepodarilo. Nafta by sa nemala vznietiť vplyvom zážihu elektrickou iskrou, benzín by sa zasa nemal vznietiť vplyvom tepla a tlaku. Avšak už len snaha o naštartovanie spôsobí, že sa palivo dostane hlbšie do útrob pohonného systému a začne spôsobovať škody. V takomto prípade je nevyhnutné motor vypnúť a opäť kontaktovať servis, kde vám povedia, čo sa ešte dá zachrániť. V lepšom prípade sa všetko prečistí a motor pôjde, v horšom prípade budete musieť vymeniť celé časti motora.

Najhoršie je, že vo chvíli, keď vám po nevedomom natankovaní nesprávneho paliva nenaštartuje motor, nemáte šancu zistiť, o aký problém ide. Keď je chyba na strane čerpacej stanice, zistíte to zrejme až pri kontrole auta v servise. Preto by ste si mali vždy nechávať pokladničný blok, aby ste v takejto situácii mali šancu riešiť aspoň dôsledky problému.