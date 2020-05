Čierny scenár olympiády v Tokiu: Bach pripustil jej zrušenie

Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach v rozhovore pre BBC potvrdil, že ak sa odložené olympijské hry v Tokiu neuskutočnia v budúcom roku, budú zrušené.

Japonský premiér Šinzó Abe Bachovi povedal, že nie je žiadny plán B pre prípad, že by sa hry v lete roku 2021 nemohli konať.

"Úprimne, mám pre to pochopenie. Nemôžete nastálo zamestnávať 3000 alebo 5000 ľudí v organizačnom výbore. Nemôžete každý rok meniť všetkým medzinárodným športovým federáciám kalendár. Nemôžete dopustiť, aby boli športovci stále v neistote," uviedol Bach.



MOV spoločne s japonskou vládou 24. marca rozhodli, že kvôli pandémii koronavírusu budú OH v Tokiu miesto tohtoročného leta až o rok. Slávnostný ceremoniál je naplánovaný na 23. júla 2021, konania hier ale vzhľadom k aktuálnej svetovej zdravotnej situácii isté nie je. V apríli Abe v parlamente uviedol, že hry sa nebudú môcť uskutočniť vo svojej kompletnej podobe, pokiaľ nebude pandémia covidu-19 pod kontrolou.

V Japonsku registrovali vyše 17 tisíc ľudí nakazených koronavírusom a takmer 800 obetí. Celosvetovo už počet infikovaných prekonal hranicu piatich miliónov a 327 tisíc ľudí s chorobou zomrelo.



Olympijský výbor sa zatiaľ stavia odmietavo k možnosti, že by sa OH po vzore iných športových podujatí konali pred prázdnymi tribúnami. "To nechceme," povedal Bach. "Pretože olympijský duch je tiež v tom, že spája fanúšikov. Vďaka tomu sú olympijské hry tak jedinečné, že sú na štadiónoch spoločne ľudia z celého sveta."

MOV sa ale bude pripravovať na rôzne scenáre, vrátane možnej karantény pre športovcov. "Čo by to však znamenalo pre život v olympijskej dedine?" opýtal sa Bach. "Zvažujeme všetky možnosti, a preto hovorím, že je pred nami obrovská úloha, pretože variantov je veľa. Keď budeme mať jasnú predstavu, ako bude svet vyzerať 23. júla 2021, potom prijmeme zodpovedajúce rozhodnutia," uviedol.