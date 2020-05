Koronavírus na Slovensku ONLINE: Od štvrtka môžete bez starostí vycestovať do 8 krajín, no má to háčik

Najväčší zamestnávateľ na Spiši, spoločnosť Embraco oznámila hromadné prepúšťanie. "Začať prepúšťať by mali od 21. 6. 2020 a ukončiť by to mali 31.10.2020. Ide o 200 zamestnancov," povedal predseda OZ KOVO EMBRACO Juraj Hojnoš pre TV JOJ.