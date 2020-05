Pre Kloppa je bezpečnosť na prvom mieste: Do tréningu nikoho nútiť nebudem

Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp (52) uviedol, že žiadny z jeho zverencov nebude nútený vrátiť sa do tréningového procesu, ak sa nebude cítiť bezpečne.

Líder anglickej futbalovej ligy dnes absolvoval prvý tréning po viac ako 9-týždňovej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu. Klopp po úvodnom tréningu so skupinou desiatich hráčov uviedol, že očakáva, že všetci jeho zverenci sa na tréning dostavia. Nebude ich však nútiť. "Je to na nich. Hovoril som to už pred tréningom.

'Ste tu dobrovoľne. Väčšinou je to tak, že máte podpísanú zmluvu a potom musíte robiť, čo vám poviem. V tomto prípade, ak sa nebudete cítiť bezpečne, tu byť nemusíte', "povedal Klopp pre televíziu Sky Sports pred ďalšími dvoma tréningovými procesmi, ktoré ho ešte v stredu čakali.

"Nehrozia žiadne obmedzenia, žiadne tresty, nič. Je to na nich a ja budem ich rozhodnutie stopercentne rešpektovať. Chlapci sú v pohode. Nikdy by sme nikoho nevystavili nebezpečenstvu. Áno, máme radi futbal, a áno, je to naša práca, ale nie je to dôležitejšie ako naše životy alebo životy iných ľudí," uviedol Klopp, ktorého zverencom chýbajú dve výhry k tomu, aby získali prvý titul pre Liverpool od roku 1990.

Vedenie ligy, ktorá bola prerušená 13. marca, by chcelo sezónu rozohrať znovu v polovici júna.Prvá veľká vlna testovania medzi hráčmi a členmi realizačných tímov priniesla šesť pozitívnych výsledkov na Covid-19.