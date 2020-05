Vašečka a Záborská z klubu OĽaNO volajú po sprísnení potratov: Prejde zákaz interrupcií?!

Pandémia koronavírusu na Slovensku pomaly ustupuje, z útrob politiky sa tak vynára spor o hodnotové témy a okliešťovanie práv žien.

Zdá sa, že aj po zmene poslancov parlamentu sa bude v najbližších týždňoch riešiť sprísnenie či zákaz vykonávania interrupcií. Poslanec Richard Vašečka (46) z klubu OĽaNO už oznámil, že chce predložiť zákon na obmedzenie potratov. Podporu našiel aj u konzervatívnej kolegyni Anny Záborskej (71), ktorá dúfa, že sa nájde dostatok kresťanov, ktorí zaň zahlasujú.

Nový Čas zisťoval, ktorí poslanci by kontroverzný návrh podporili. V minulom volebnom období sa do parlamentu dostalo viacero návrhov na sprísnenie potratov, no nikdy sa nenašiel dostatočný počet tých, ktorí by ich podporili. Teraz sa téma interrupcií otvorila opäť vďaka konzervatívnemu poslancovi Richardovi Vašečkovi, ktorý sa v minulosti preslávil vyjadrením, že „úmyselná ejakulácia mimo pošvy je neprirodzená a traumatizujúca“.

„Predložím zákaz interrupcií, uvidíme, v akej forme. Mojou ideálnou predstavou je, aby sa interrupcie nediali,“ povedal Vašečka pre SME, pričom nie je jasné, čo si predstavuje pod úplným zákazom potratov, keďže niekedy sú nutné zo zdravotných dôvodov. Jeho návrh našiel podporu aj u predsedníčky Kresťanskej únie a poslankyne za hnutie OĽaNO Záborskej.

„Napriek množstvu deklaratórnych kresťanov v parlamente sme za 30 rokov potratový zákon nedokázali zmeniť. Dokážeme to teraz? Nájde sa dosť kresťanov v parlamente? Mám nádej, že to tak bude. Musíme ísť krok za krokom,“ napísala na sociálnej sieti.

Predloženie návrhu zákona je tak na spadnutie napriek tomu, že koaličné strany hovorili, že hodnotové otázky nebudú otvárať. Majú na ne rôzne názory, preto sa ani nedostali do programového vyhlásenia vlády. Proti bola najmä strana Za ľudí, ale aj SaS, podľa ktorých môžu tieto otázky spôsobiť pád vlády a prioritami sú zdravotníctvo, školstvo, spravodlivosť a boj proti korupcii.

Premiér Igor Matovič v posledných mesiacoch opakuje, že poslanci budú mať pri hlasovaní o takýchto otázkach voľnú ruku. Koalícia sa síce dohodla, že ak nedôjde k dohode všetkých partnerov, tak zákon do parlamentu nepôjde, no to sa netýka okliešťovania práv žien. „V prípade zákonov, týkajúcich sa zvýšenia ochrany života, predkladaných koaličným poslancom alebo poslancami sa schválenie koaličnou radou nevyžaduje, no budú vopred predložené na prerokovanie koaličnej rade,“ píše sa v koaličnej zmluve.

Vašečkovi preto nič nebráni, aby návrh predložil. To sa však nepáči viacerým poslancom z koaličných a opozičných radov, ktorí toto obdobie nepovažujú za najšťastnejšie, čo sa týka otvárania tejto témy. „Ja sa venujem zdravotníctvu a viem, že COVID-19 bude mať fatálne dosahy pre zdravotníctvo. A príde mi nezmyselné venovať sa agende týchto poslancov. Chytám sa za hlavu. Fakt toto je teraz najdôležitejšie?“ pýta sa poslankyňa Cigániková z SaS.

Monika Bosá z organizácia EsFem hovorí, že obmedzenie interrupcií v čase, keď ich výskyt dlhodobo klesá vníma ako snahu o presadzovanie kontroly nad ženami. „Z histórie i skúsenosti vieme, že jediná cesta k znižovaniu interrupcií je podpora žien v ich práve na ochranu pred násilím, kvalitná sexuálna výchova a bezpečná antikoncepcia,“ povedala.

Nepodporia

Jana Cigániková, SaS

- Ani omylom to nepodporím. Keď chce ako následok nechceného tehotenstva rozkazovať ženám, čo majú robiť, tak uvažujem, či by nemal riešiť príčinu. Lebo príčinou je vždy žena a muž spolu, teda keď príde k nechcenému tehotenstvu, nemali by sme riešiť aj mužov napríklad vazektómiou? Mne to príde smiešne. Máme tu COVID-19 a historicky najväčšie dosahy, aké naša krajina zažila, a príde mi nezmyselné venovať sa tejto agende.

Petra Krištúfková, Sme rodina

- Som stále toho istého názoru, čiže som za zachovanie súčasného stavu. Som proti zákazu interrupcií.

Vladimíra Marcinková, Za ľudí

- Nevidela som znenie zákona, ale ak pôjde explicitne o zákaz interrupcií, tak ho nepodporím.

Dušan Jarjabek, Smer

- Určite by som to nepodporil. Rôzne hlúposti sa už predkladali. Ja som za súčasný stav, ktorý netreba meniť. Muži by do toho nemali hovoriť a už by mali niektorí muži predstierať tehotenstvo v parlamente.

Podporia

Ondrej Ďurica, ĽSNS

- Naša strana podporí akýkoľvek dobrý zákon bez ohľadu na to, kto ho predloží. Tento princíp u nás stále platí.

Marián Kéry, Smer

- Zákon si musím preštudovať a pozrieť sa, čo tam je a nie je, pretože už sme mali viacero takýchto návrhov zákona. V minulosti som ich podporil, takže pokiaľ tam nebudú nejaké disproporcie a zvrátenosti, tak to podporím.

Otázna podpora

Kristián Čekovský, OĽaNO

- Záleží na tom, aký návrh bude predložený. Nie som za radikálne návrhy, ale očakávam, že príde nejaký racionálny a rozumný.

Michal Šípoš, OĽaNO

- Najprv sa chcem so zákonom oboznámiť, potom sa vyjadrím.

Peter Pčolinský, Sme rodina

- Keď si zákon prečítam, potom môžem uvažovať o jeho podpore alebo nepodpore. Ale zároveň platí, že takejto veci predchádza dohoda v koaličnej rade. Ak sa dohodneme, že je voľné hlasovanie, potom sa prikloním za sprísnenie, ale ak dohoda bude záporná alebo všetci za, tak sa budem riadiť tým, na čom sa dohodneme na koaličnej rade. Určite nebudeme robiť partizánčiny v zmysle, že niekto niečo predloží a každý si bude hlasovať, ako chce. Sme koalícia a musia platiť nejaké dohody.

Interrupcie na Slovensku

V roku 2019 zdravotnícke zariadenia zaznamenali spolu 15 106 potratov. Mimo trvalého bydliska to bolo v 1 346 prípadoch. Oproti predchádzajúcemu roku to bolo o 168 potratov menej. Umelých prerušení tehotenstva bolo 7 153, čo je o takmer 200 menej ako rok predtým.

Súčasne platný zákon

- žena môže podstúpiť interrupciu do 12. týždňa - neskôr je to v prípadoch, keď tehotenstvo ohrozuje jej život alebo zdravý vývoj plodu

Čo prichádza do úvahy

1. zákaz potratov - povolenie len v prípade znásilnenia, vážneho poškodenia plodu alebo ohrozenia života matky (predkladal poslanec Vašečka)

2. ženy, ktoré požiadajú o utajený pôrod, budú mať zabezpečenú adekvátnu starostlivosť, žena nad 40 rokov nebude môcť podstúpiť interrupciu hradenú zo zdravotného poistenia (predkladal súčasný minister zdravotníctva Krajčí)

3. žena bude môcť podstúpiť interrupciu len do šiesteho týždňa tehotenstva (predkladal súčasný minister práce Krajniak)

4. ženy nad 40 rokov nebudú mať možnosť podstúpiť interrupciu hradenú zo zdravotného poistenia (predkladal súčasný premiér Igor Matovič)

5. nové povinnosti pre lekárov o poučení pre ženy, aby mohli počas sonografie vidieť obraz embrya či počuť tlkot srdca (predkladali poslanci SNS)

Ako je to v iných štátoch

Poľsko - Patrí medzi najprísnejšie v Európe. Interrupciu povoľuje len v prípade znásilnenia, vážneho poškodenia plodu a ohrozenia života matky. Konzervatívna vláda sa snaží o ďalšie sprísňovanie či dokonca zákaz sexuálnej výchovy.

Česko - Interrupcie sú povolené do 12. týždňa tehotenstva na požiadanie ženy. Zo zdravotnej indikácie je možné tehotenstvo ukončiť najneskôr do 24 týždňov tehotenstva.

Maďarsko - Povolené je vykonať potrat do 12 týždňov, vo výnimočných stavoch do 24 týždňov tehotenstva. Povinná je tiež poradňa tri dni pred zákrokom. Nemocnice majú právo odmietnuť vykonávanie interrupcií.

Rakúsko - Ženy majú právo podstúpiť interrupciu do troch mesiacov od začiatku tehotenstva. Neskôr je povolené len v prípadoch, ak je fyzické alebo mentálne zdravie ženy v ohrození.

Nemecko - Interrupcia je legálna do tretieho mesiaca tehotenstva, pokiaľ jej predchádzalo tzv. interrupčné poradenstvo. Potrat je povolený v prípade, pokiaľ existuje nebezpečenstvo pre matku či znásilnenie.

Využijú to opozičné strany

Tomáš Koziak, politológ

- Nepochybujem o tom, že opozícia bude s podporou tohto zákona kalkulovať, aby rozhádala koalíciu. Hovorilo sa o tom už dopredu pri skladaní tejto koalície, že hodnotové otázky budú niečo, s čím budú opozičné strany túto koalíciu ostreľovať. V tejto koalícii sú zastúpené liberálne prúdy aj ultrakonzervatívne prúdy a práve toto môže byť skutočne tým kameňom úrazu, ktorý môže túto koalíciu zvnútra rozleptať.