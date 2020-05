Prvé dosahy koronavírusu na Slovensku: O prácu prišlo už 38-tisíc ľudí!

Obmedzenia pre koronavírus začínajú ukazovať svoju daň. Miera nezamestnanosti na Slovensku v apríli stúpla o 1,4 % na 6,6 %.

Úrady práce evidovali na konci štvrtého mesiaca 180 756 uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s marcom to je o 37 763 ľudí viac. Oproti minulému roku to je až o 45 966 ôsob viac. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na péenke alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 7,43 %. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci apríla tohto roka 204 480 osôb.

Medzimesačne išlo o nárast o 33 613 osôb, v porovnaní s aprílom minulého roka je to viac o 38 224 ľudí. „Pohybuje sa to zhruba v takom rozsahu, ktorý bol predpokladaný aj naším ministerstvom, aj ministerstvom financií, aj Národnou bankou Slovenska. Robíme všetko pre to, aby sme najmä s väčšími zamestnávateľmi diskutovali o tom, ako im pomôcť, aby zostalo zachovaných čo najviac pracovných miest,“ povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.

V mnohých prípadoch sa to podľa neho rezortu práce aj darí. „Vzhľadom na to, že veľa našich firiem je závislých od poklesu dopytu v zahraničí, musíme počítať s tým, že s týmto nárastom nezamestnanosti sa budeme musieť aj ďalej vyrovnávať,“ tvrdí. Miera evidovanej nezamestnanosti v apríli stúpla vo všetkých krajoch na Slovensku. Najvýraznejší nárast vykázal Prešovský kraj. Májové a júnové čísla z trhu práce na Slovensku budú zrejme o dosť horšie ako aprílové a budeme svedkami rastúcej miery nezamestnanosti.

„K nárastu nezamestnanosti bude dochádzať v priemysle aj v sektore služieb. Očakávame, že nárast nezamestnanosti sa bude sústreďovať predovšetkým do druhého kvartálu a v treťom kvartáli by sa mala situácia začať upokojovať,“ uviedla analytička Poštovej banky Jana Glasová. Ak sa podľa nej pandémiu podarí dostať pod kontrolu a nepríde jej druhá vlna, tak v druhom polroku by sa naša ekonomika mohla opäť prehupnúť do zelených čísiel a aj situácia na trhu práce by sa mohla začať zlepšovať.

Ako sa vyvíja nezamestnanosť

Apríl 2020 - 6,57 %

Marec 2020 - 5,19 %



Apríl 2019 - 4,90 %