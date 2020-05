Sudca Peter Šamko ukázal komunikáciu mafiánskeho podnikateľa: Prečo som zverejnil správy z Kočnerovej Threemy!

Celá Threema je na internete a s ňou aj pikantné a chúlostivé informácie zo života Mariána Kočnera (57).

A nie len jeho, ale aj viacerých ľudí, s ktorými komunikoval. Materiál, ktorý je súčasťou vyšetrovacieho spisu zverejnil bratislavský krajský sudca Peter Šamko, ktorý v minulosti kritizoval políciu za zaistenie mobilov sudcom či začatie vyšetrovania Moniky Jankovskej. Tvrdí, že sprístupnením Threemy sledoval verejný záujem.

Médiá, ktoré majú Threemu k dispozícii, doteraz zverejňovali najmä správy súvisiace s prípadom vraždy či zmeniek. Upriamovali tiež pozornosť na blízke prepojenia Kočnera a jeho známych na politikov, policajtov, prokurátorov a sudcov. Zverejnenie vybratých častí komunikácie donútilo viacerých vyplyných činiteľov stiahnuť sa z verejného života. Threema sa čítala už aj na súdoch, vyberali z nej však len tie pasáže, ktoré sa týkali prejednávaných trestných vecí. Kompletný prepis, ktorý obsahuje aj súkromné správy Kočnera a ľudí, s ktorými si písal, doteraz neboli verejnosti známe.

To sa však zmenilo po tom, čo sudca Krajského súdu Peter Šamko zverejnil na portáli Právne listy obsah Threemy, ktorý zahŕňa 80-tisíc správ. Argumentuje verejným záujmom a tým, že prístup k materálu by nemali mať iba vybrané médiá, ktoré selektujú, čo zverejnia. „Pokiaľ už boli zverejnené jej podstatné časti, potom je vo verejnom záujme aj to, aby bola k dispozícii kompletná širšiemu okruhu osôb, ktoré by sa mohli s ňou oboznámiť a urobiť si na ňu vlastný názor. To napokon zrejme sledoval aj súd, keď z jej čítania povolil online prenos,“ vysvetlil pre Nový Čas Šamko, ktorý nespresnil, odkiaľ sa k spisu dostal.

„Bol mi daný do dispozície.“ Zároveň tvrdí, že to možno chápať aj ako príspevok do diskusie, či je v poriadku, že zo spisu unikajú informácie. „Zverejnil som iba informáciu, ktorej podstatný obsah bol v čase môjho zverejnenia už dávno známy,“ dodal Šamko.

Po sprístupnení Threemy si teraz môže verejnosť prezerať aj intímne správy. Môžu sa ľudia, s ktorými si písal, brániť na súde? „Z hľadiska občianskeho práva je možné podať žalobu, a to z dôvodov porušenia práva na súkromie, porušenia ochrany osobnosti z dôvodu zverejnenia písomností osobnej povahy,“ vyhlásil advokát Róbert Bános a dodal, že z trestnoprávneho hľadiska by mohlo uvedeným konaním dôjsť k spáchaniu trestného činu ohrozenia telekomunikačného tajomstva alebo poškodzovania cudzích práv.

Rozhodnutie, či ide aj v tomto prípade o verejný zájem, by bolo na posúdení sudcu. „Súd by určite prihliadal na širší kontext prípadu, teda aj na skutočnosti, že medializáciu prípadu si zavinil vlastným konaním, a teda záujem na informovaní verejnosti môže prevyšovať záujem nad ochranou súkromia týchto osôb,“ uzavrel advokát.

Šteklivé správy z Threemy

- A ja úplne z Teba otarený hneď súhlasím s akoukoľvek sprostosťou...

- Mna raz je*ne z Teba (tri smajlíky)

- Mňa už z Teba je*lo

- Pozerám sa na Bohyňu a vypne sa mi mozog

- ...a zapne pipík (smajlíky)

- Krasne dobre ranko Boh čo sa mi vracia

- Jeééééj moja LÁSKA už na mňa myslí

- Ja myslím na Teba nekonecno

- Láska moja aj po toľkých rokoch?

- Tak veru

- Láska moja do konca života Ťa budem nosiť na rukách

- ...a trošku aj na pipíkovi (smajlík s vyplazeným jazykom a prižmúreným okom)

- tri smajlíky (s privretými očami a velkým úsmevom)

- Rizotko chutilo ?

- Teraz idu papať

- A Tebe

- Veľmi

- Lebo s LÁSKOU sme ho robili

- Aj pipík chutil ?

- Chutil

- Mnamka

- Ako šuška ?

- Super

- Tak možno keď zozadu a bez “nátlaku” tak nesvrbí...

- Milujem Ťa

- Smutno mi bude

- Prečo ma opúšťas?

- Aby si sa mohla zregenerovať bez mojich pipíkových atakov

- tri smajlíky (s privretými očami a velkým úsmevom)

- Už chcem vidieť didky

- Zajtra Ti zas ukážem

- Miláčik ako mám byť keď som bez Teba 10 dní ??????????????????????

- Tak ma už neopustaj

- Miláčik nemám malý pipík ?

- Fakt nemáš

- To si 9 minút rozmýšľala nad tým „fakt“ ?

- A čo máš zajtra Miláčik ?

- Miláčik ešte nič

- By som Ťa mohol prísť vyje*kať

- Miláčik Ty mi len píš, keď pipik bude ready