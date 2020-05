Inšpekcia ide po krku kolegovi z PMJ: Vyberal Peter načierno pokuty? Policajt sa obhajuje

Ministerstvo vnútra v stredu upozornilo, že vodiči by si mali dávať pozor na podvodníka v uniforme, ktorý zastavuje autá pod zámienkou cestnej kontroly.

Varovanie doplnilo prípadom z uplynulej nedele, pričom by nemalo ísť o jeden prípad a nedá sa vylúčiť, že sa mužovi v minulosti podarilo takto od vodičov vyžiadať hotovosť za fiktívne uložené pokuty. Novému Času sa podarilo zistiť, že ide o skutočného policajta, ktorý však túto informáciu poprel. Novému Času Peter (47) exkluzívne porozprával, ako to celé podľa neho bolo.

Ministerstvo vnútra informovalo o prípade z uplynulej nedele, keď zastavil muž v policajnej uniforme v okrese Senec vodiča osobného motorového vozidla, ktorého podrobil cestnej kontrole. „Táto kontrola však zjavne nebola v súlade s platnými zákonmi. Na základe zistených skutočností by nemalo ísť len o jeden prípad. Zároveň nie je možné vylúčiť, že sa v minulosti mužovi podarilo takýmto spôsobom od vodičov vyžiadať finančnú hotovosť za fiktívne uložené pokuty.

Ide o muža, ktorý jazdí na osobnom motorovom vozidle Seat EXO ST bielej farby s bratislavským evidenčným číslom. Osoba sa pohybuje sama, vo vozidle s nálepkami Pitbull a za oknom má kameru, ktorou sníma „dopravnú kontrolu“, zverejnilo ministerstvo na svojom facebooku. Úrad inšpekčnej služby zároveň vyzýva všetkých, ktorí boli v období od začiatku roku 2020 do 17. 5. 2020 zastavení a kontrolovaní jedným mužom v policajnej uniforme, jazdiacom na tomto vozidle, bez ohľadu na to, či uloženú pokutu zaplatili, alebo nie, aby kontaktovali políciu.

Ide o konflikt?

Ako sa však Novému Času podarilo zistiť, ide o skutočného policajta z útvaru PMJ, ktorý však túto informáciu poprel. „Ja som bol od februára doma s 11-mesačnou dcérkou. Starám sa o ňu sám. Viete si to predstaviť?“ vyjadril sa exkluzívne pre Nový Čas Peter (47), ktorý podľa svojich slov začal pracovať až v máji.

„Asi viem, o čo tu ide, je to konflikt medzi mnou a jedným z dvoch kolegov, ktorých vidím za celou touto vecou,“ prezradil. Zároveň sa vyjadril aj k incidentu zo 17. mája. Ako porozprával, išiel do práce na nočnú službu autom, keď si všimol, že sa naňho lepí ďalšie auto. „Uhol som mu na krajnicu, aby ma mohol predbehnúť,“ vysvetľuje s tým, že vozidlo ho však nepredbehlo.

„Vtedy som si všimol, že si fotí alebo natáča moje auto. Zastavil som. On vedľa mňa. Bolo to niekde blízko Dunajskej Lužnej. Bol som oblečený v uniforme, keďže som sa ponáhľal do práce,“ dodal. Keď sa ho však spýtal, prečo si fotí jeho auto, odpoveď nedostal. „Nikdy by som takúto vec, ako je pokutovanie mimo služby, neurobil! Prečo by som robil takúto hlúposť? Chcel som si už len odpracovať dva roky, kým dcérka nebude mať 3 roky, a zo zboru odísť,“ povedal.

Policajt sa vyjadril aj o informácii ministerstva, čo sa týka kamery za oknom vozidla. „Bol to stojan od môjho súkromného fotoaparátu. A informácia, že som mal dokonca majáky, to je vyslovene smiešne!“ dodáva Peter. „V prípade, že si občan nie je istý, že bol kontrolovaný skutočne príslušníkom PZ, je potrebné, aby kontaktoval číslo 158,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Petra Friese.

ČO BY MU MOHLO HROZIŤ

Róbert Bános, advokát

- Z trestnoprávneho hľadiska by mohlo uvedeným konaním dôjsť k spáchaniu trestného činu poškodzovania cudzích práv, podvodu, či

zneužitia práv verejného činiteľa, za ktoré by bolo možné v prípade dokázania viny uložiť trest odňatia slobody až do výšky 5 rokov.