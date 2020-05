Zoltána († 50) zasypalo počas práce v pivnici: Po šiestich mesiacoch od jeho smrti dostala manželka obrovský dar

Život dokáže byť niekedy veľmi krutý. Mama Anita (40) prežíva materinskú radosť cez slzy smútku.

Jej mesačná dcérka Emilly sa nikdy nepozrie na svojho ocka a on nebude pri tom, keď urobí prvý krôčik... Zoltán († 50) z Veľkej Bary (okr. Trebišov) totiž na svoju rodinku dohliada už len z nebíčka. Tragicky zahynul v októbri minulého roka pri prehlbovaní tokajskej pivnice. Pozostalí doteraz nevedia, prečo musel skúsený odborník zomrieť a kto je za jeho smrť zodpovedný. Rodine však robí radosť najmladšie bábätko, ktoré sa narodilo presne pol roka po jeho smrti.

Vdova Anita, ktorá má so Zoltánom aj dcéry Viktóriu (19), Anitu (16) a syna Zoltána (12), sa už mesiac teší z prírastku v rodine. „Možno je to znamenie, že Emilly prišla na svet presne pol roka po tom, čo Zoltán zomrel. Bol to pracovný úraz, prepadla sa pod ním zem a zavalilo ho,“ vracia sa Anita k tragédii so smútkom v hlase a pokračuje: „Po prevoze do nemocnice o pár hodín skonal. Manžela mi už nevráti nikto, no nemalo sa stať, že tam zomrel. Myslím si, že je to ich chyba.“

O ničom ma neinformujú

Podľa Anity sa v tokajskej oblasti vykopalo viac pivníc a nikdy nedošlo k tragédii. „Najviac ma hnevá to, že od októbra mi nedali nič vedieť. Manžel tam mal veľa vecí a až teraz nám povolili ísť si po ne na moje naliehanie. Veľa pracovných strojov a náradia mu zmizlo. A to, čo ostalo, je znehodnotené z dôvodu vlhkosti v pivnici. Resty zostali ešte aj za tú prácu, ktorú stihol urobiť,“ prezradila Anita s tým, že od majiteľa vinárstva sa vždy dozvedela len to, že smrť jej manžela stále vyšetrujú. Keď sa dožadovala informácií na banskom úrade, tak jej vraj povedali, že prípad uzavreli a rieši ho polícia.

Na Zoltána stále čakám

„Keby som nemala sestru a rodinu, nemáme z čoho žiť, vyplácanie vdovského, rodinných prídavkov aj materskej sa stále vybavuje,“ spomenula mama 4 detí, s ktorými dočasne odišla do Česka. „Chceme sa vrátiť na Zemplín, ale Emilly je ešte maličká. Stále som nepochopila, že Zoltán už nie je medzi nami. Stále naňho čakám. Keď sa však pozriem na dcérku, akoby mu z oka vypadla. Nechal mi tu po sebe poklad,“ dodala ťažko skúšaná Anita, ktorá o muža prišla 8. októbra 2019 počas prác pod zemou v novootvorenom vinárstve vo Veľkej Bare.

Riaditeľ vinárstva Peter Drotár po tragédii uviedol, že k zraneniu pracovníka externej firmy došlo pri prácach na nových, pre verejnosť nesprístupnených pivničných priestoroch. Polícia tragédiu vyšetruje ako prečin usmrtenia a prečin ublíženia na zdraví.

Liezol do nezaisteného priestoru

Predseda Obvodného banského úradu Košice Ivan Krajník po udalosti uviedol, že po obhliadke miesta úrazu a zaistení dokumentácie vypočúvali svedkov. Výsledkom tohto smrteľného pracovného úrazu bol odborný posudok, ktorého závery poskytli polícii. „Došlo k odtrhnutiu horniny zo stropu. Postihnutého zasypala a došlo k porušeniu predpisov aj z jeho strany. Liezol totiž do nezaisteného priestoru a nebolo riešené sekundárne vystužovanie. Išlo o eseročku v jednej osobe, keď bol konateľom, riaditeľom aj robotníkom,“ povedal Krajník.