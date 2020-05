Slováci si užili prvý deň otvorenia obchodných centier: Čo sme si kúpili ako prvé!

Konečne nákupy, na aké sme boli zvyknutí! So 4. fázou uvoľňovania karanténnych opatrení sa po dvoch mesiacoch mohli otvoriť aj veľké nákupné centrá. A Slováci ich zobrali útokom. Čo si v prvý deň nákupov dopriali?

Zasiahla vašu plánovanú dovolenku koronakríza? Šetrili ste si dlho na dni oddychu a rozhodujete sa, či vziať voucher alebo riešiť kompenzáciu inak? Napíšte nám o vašom prípade a nezabudnite pripojiť telefonický kontakt na tip@novycas.sk!

OC Eperia, Prešov; Martina (30): Detské topánočky Otvoriť galériu OC Eperia, Prešov: Martina Zdroj: den

- Viem žiť bez obchodných centier, ale teraz som prišla kúpiť topánočky pre dcérku, lebo už ich potrebovala.





OC Aupark, Bratislava; Veronika (30): Nohavice Otvoriť galériu OC Aupark, Bratislava: Veronika Zdroj: hc

- Išla som kúpiť len granuly pre psíka, ale keďže tu bolo málo ľudí, tak mi to nedalo a ešte som si kúpila aj nohavice.





NC Galéria, Lučenec; Ľubomír (56) so synčekom Kubkom (1): Kozmetiku na holenie Otvoriť galériu NC Galéria, Lučenec: Ľubomír so synčekom Kubkom Zdroj: nov

- Prišli sme s družkou a naším malým do predajne kozmetiky, kde som si kúpil vodu po holení, penu na holenie a kozmetickú taštičku. Minuli sme

okolo 30 €. Sme radi, že otvorili nákupné centrá. Už nám takéto nákupy chýbali.







OC Optima, Košice; Bibiana (20) a Michal (21): Šaty a tričká Otvoriť galériu OC Optima, Košice: Bibiana a Michal Zdroj: hc

- Po dlhom čase sme sa vybrali na nákupy. Chceli sme si spraviť radosť. Ja som si našla pekné letné šaty aj silonky, dokopy za 40 €. A Michal si kúpil tričká na leto.