Zákazníci, ktorým koronavírus prekazil dovolenku, vedia, na čom sú: Dostanú voucher na rok a pol!

Tak a je to jasné! Zákazníci cestovných kancelárií, ktorí si nemôžu užiť plánovanú dovolenku, už vedia, s čím môžu rátať.

Vláda včera schválila návrh zákona, ktorý reaguje na mimoriadnu situáciu. O čom rozhodla? Cestujúci najprv dostane návrh na zmenu zmluvy. Cestovná kancelária mu ponúkne alternatívu a on sa rozhodne, či to vezme alebo nie. Ak nie, dostane oznámenie o náhradnom zájazde. To znamená odklad na neskôr.

„Cestovná kancelária je povinná dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021,“ povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Až keď sa ani odložený zájazd neuskutoční, cestovka vám musí vrátiť peniaze.

Slovensko bude 13. krajinou, ktorá uzákoní možnosť odkladu dovolenky, a je možné, že pre to bude čeliť konaniu zo strany Európskej komisie. Brusel totiž trvá na tom, že zákazník má nárok na finančnú refundáciu, zatiaľ čo odklad - voucher je iba možnosťou.

Sulík reaguje, že Slovensko sa bude snažiť komisii dokázať, že zákon by bol primeraným a odôvodneným zásahom do ochrany spotrebiteľa. „My nemáme na výber medzi dobrým a zlým riešením, musíme voliť medzi zlým a horším riešením,“ dodal.

Odklad by mohli odmietnuť nezamestnaní, niektorí podnikatelia, osamelí rodičia, tehotné ženy a po včerajšom rokovaní vlády aj seniori nad 70 rokov. Návrh zákona ešte musí schváliť parlament.

Ako to bude

Ak cestovná kancelária v dôsledku mimoriadnej situácie nemôže splniť zmluvy o zájazde, cestujúcemu môže

a) navrhnúť zmenu zmluvy (alternatíva zájazdu), alebo

b) ak návrh neprijme, zaslať oznámenie o náhradnom zájazde.

Príklad na zmenu zmluvy

Slovák mal v júni ísť na 4 dni do Ríma. To síce z objektívnych príčin nie je možné, ale on má záujem o dovolenku aj tak. Cestovka mu navrhne, aby v júli išiel na 4 dni do Tatier, zabezpečí mu ubytovanie aj horského vodcu. Ak to cestujúci akceptuje, dôjde k zmene zmluvy.

Kto to môže odmietnuť

- ten, koho počas mimoriadnej situácie zaradili do evidencie nezamestnaných

- samostatne zárobkovo činná osoba alebo tzv. jednoosobová eseročka, ktorá dostala príspevok na podporu udržania zamestnanosti

- osamelý rodič, ktorý má nárok na pandemické ošetrovné

- žena tehotná ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde

- senior nad 70 rokov

Chcete čakať?

- na náhradnom zájazde sa cestovná kancelária a cestujúci musia dohodnúť najneskôr do 31. 8. 2021

- ak sa nedohodnú, platí, že cestovka odstúpila od zmluvy, takže cestujúcemu musí vrátiť všetky platby, ktoré prijala, a to najneskôr do 14. 9. 2021