Potápač v Austrálii draho zaplatil za pomoc: Zachránil veľrybu, dostal pokutu

Za dobrotu na žobrotu. Rekreačný potápač, ktorý oslobodil mláďa vráskavca dlhoplutvého zachytené v sieti proti žralokom, dostal mastnú pokutu.

Na austrálskom Zlatom pobreží je totiž manipulácia s týmito sieťami zakázaná, rovnako ako približovanie sa k veľrybám, ktoré sú zákonom chránené. Django sa potápal na Zlatom pobreží, keď si všimol, že mláďa vráskavca dlhoplutvého je zamotané v sieti. Tá má slúžiť na ochranu plavcov proti žralokom. „Mal zamotanú prednú plutvu v sieti,“ uviedol Django, ktorý veľrybu zachránil. Tá mohla napokon slobodne odplávať, no potápačovi udelili pokutu, keď sa plavil v člne naspäť na breh.

Minister pre rybolov Mark Furner však uvádza, že pokutu ešte neudelili a prebieha vyšetrovanie. Ľudia, ktorí zasahujú do ochranných zariadení, ako sú žraločie siete, môžu dostať pokutu až do výšky 16-tisíc eur. Django si myslí, že úrady konali férovo. Uznáva, že spravil niečo, čo je zakázané, a pokutu akceptuje. No už sa nechystá zachraňovať nijaké veľryby v núdzi. Taktiež uviedol, že siete sú neefektívne, lebo žraloky ich jednoducho oboplávajú.