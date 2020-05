Alexandra ešte nevie, že prišla pri havárii o jediné dieťa: Števka († 8) zhorela pri mame v aute!

Osud sa s nimi kruto zahral! Malá Števka († 8) tragédiu v horiacom aute neprežila a jej mama Alexandra (29) bojuje o život v nemocnici.

Mladá žena v utorok podvečer zišla na rovnom úseku z cesty a trafila jediný betónový múrik. Auto, ktoré šoférovala, sa následne vznietilo a, žiaľ, zachrániť sa podarilo iba vodičku. Jej milovaná jediná dcérka nemala žiadnu šancu zostať nažive. Aj napriek zásahu hasičov zhorela v aute. Blonďavého anjelika oplakáva celá dedinka, odkiaľ mama s dcérkou pochádzali.

Alexandra mierila aj s dcérou na oktávii po vedľajšej ceste z Meliaty (okr. Rožňava), kde bývali, smerom na Bohúňovo. Ešte pred železničným priechodom zišla do priekopy a prednou časťou auta narazila do betónového múrika. Stalo sa to len pár metrov od miesta, kde pred rokom iné auto narazilo do prichádzajúceho vlaku. Pasažieri vtedy nehodu akoby zázrakom prežili. Mladá mamička a jej 8-ročný poklad, žiaľ, toľko šťastia nemali.

„Vodička z doposiaľ nezisteného dôvodu na rovnom úseku prednou časťou auta narazila do betónového múrika kanálového priepustu pod železničným násypom. Vozidlo sa prevrátilo na bok a začalo horieť. Vo vozidle bolo nájdené obhorené torzo tela, pričom vodička podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Mamina v umelom spánku

Alexandru, ktorá pracuje ako balička v neďalekej Gemerskej Hôrke, museli ratovať privolaní záchranári. Vrtuľníkom ju previezli do šačianskej nemocnice. Rozvedená mamička leží na popáleninovej klinike a o smrti svojej jedinej dcérky zatiaľ nevie. „Pacientka je v ťažkom popáleninovom šoku s polytraumou. Celkový rozsah popálenín je 58 % povrchu tela. Je v kritickom stave, v umelom spánku, napojená na umelú pľúcnu ventiláciu,“ informovala Martina Pavlíková, hovorkyňa siete Agel, ktorá túto nemocnicu spravuje.

Obrovský smútok a žiaľ zavládol v celej dedinke s menej ako 200 obyvateľmi, kde každý pozná každého. Zdrvení sú nielen starí rodičia dievčatka, ale aj susedia. „Štefánia chodila do druhého ročníka v Plešivci a bola veľmi šikovná. Rada tancovala, maľovala a hrala na gitare,“ opísala blonďavú školáčku jedna z rovesníčok Alexandry. „Je to veľká rana pre našu dedinu, kde je tak málo mladých ľudí,“ dodala smutným hlasom. V obci si toto nešťastie nevedia vysvetliť. Miestni len špekulujú, či sa pod tragédiu nepodpísala nejaká technická závada auta, prípadne nepriamy stret so zverou.

„Polícia prípad vyšetruje a začala stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Vzhľadom na citlivosť tohto prípadu a s ohľadom na účastníkov dopravnej nehody však bližšie informácie nie je možné poskytnúť,“ uviedla hovorkyňa Ivanová s tým, že predbežnú škodu vyčíslili na 3 000 eur. Na mieste, kde v utorok vyhasol život šikovnej školáčky, horia sviečky a stojí tam malý anjelik. Ako k nehode s fatálnymi následkami došlo, určí až ďalšie vyšetrovanie.