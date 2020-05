Manžel Anety Pariškovej bojujúcej s rakovinou: Konečne dobré správy od lekárov!

Zbavila sa koruny krásy! Obľúbená jojkárka Aneta Parišková (46) si momentálne prechádza jedným z najnáročnejších životných období.

Ako sympatická blondínka len pred pár týždňami priznala, lekári jej po prevoze do nemocnice diagnostikovali zákernú chorobu s názvom Non-Hodgkinov lymfóm, ktorý sa jej usadil pod hrudnou kosťou. Známa moderátorka sa rakoviny nezľakla a okamžite sa pustila do tvrdého boja. Liečba chemoterapiou si však po pár dňoch vypýtala svoju daň a Aneta sa dobrovoľne zbavila svojej blonďavej hrivy, ktorá ju zdobila.

Nabrala odvahu, ktorú by mnohí nemali... Keď si pri nevoľnostiach volala Aneta záchranku, vôbec netušila, že jej zdravotný stav je taký vážny. Po prevoze do nemocnice sa však dozvedela šokujúcu správu. Lekári jej diagnostikovali rovno dva zhubné lymfómy. „Začala som svoj dlhý a náročný boj s rakovinou,“ šokovala pred dvoma týždňami moderátorka, keď oznámila, zákernú chorobu.

Po hospitalizácii na onkohematologickej klinike začala liečbu chemoterapiou, o ktorej pravidelne informovala svojich fanúšikov. I keď zatiaľ absolvovala len prvé kolo, vedľajšie účinky sa postupom dní dostavujú. Pre húževnatú a silnú Pariškovú je ale aktuálne najdôležitejšie zákerné ochorenie nadobro poraziť, a preto sa rozhodla pre veľmi ťažký krok. „Tak už to prišlo.

Dva týž­dne od začiatku chemoterapie mi začali vypadávať celé chumáče vlasov. A tak sa naša kuchyňa zmenila na kaderníctvo,“ napísala úprimne Aneta na svoj profil a pridala odvážne fotky, kde jej na hlave neostal ani jeden vlas. Tá však aj napriek neľahkému osudu ostáva stále pozitívna a verí v dobrý koniec. „Pred úplným vystrihaním sme ešte skúsili punkerský štýl,” dodala vtipne k záberom, ako jej manžel pomáha so strihaním jej dlhých blonďavých vlasov.

Stoja pri nej

Práve Miroslav, jej synovia a najbližšia rodina sú teraz pre Anetu obrovskou oporou. Spoločne sa snažia jojkárku podporovať a dodávať jej veľa síl v boji so zákernou rakovinou. Jej manžel bol z diagnózy svojej manželky zronený o to viac, že sa to dozvedel počas pracovnej cesty v USA. Po tom, čo dostal informáciu, čím si Aneta prechádza, okamžite nastúpil do lietadla a priletel z Kalifornie na Slovensko.

Dokonca si odkrútil dva týždne v štátnej karanténe. V dňoch, keď bola obľúbená jojkárka ešte v nemocnici, sa taktiež staral aj o jej troch synov Daniela, Nathana a Gabriela. Miro však verí, že jeho milovaná žena tento boj vyhrá. „Zvláda to veľmi dobre. Momentálne má i svoje ťažké chvíľky, to je samozrejmé. Teraz je to len druhý týždeň, minulý bola ešte v nemocnici. Čakali sme, že to bude oveľa horšie, ale zatiaľ sa to dá a aj výsledky od doktora vyzerajú byť na to, čo teraz riešime, dobré,“ povedal pre Topstar Miro Polakovič.