Vyzývajú ho na odchod: Správna rada odporúča dekanovi FIIT STU, aby sa vzdal svojej funkcie

Správna rada Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave odporúča dekanovi Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU Ivanovi Kotuliakovi, aby sa vzdal svojej funkcie, lebo nezvládol riadenie fakulty a poškodzuje jej meno.

Pre agentúru SITA to potvrdil predseda Správnej rady STU Milan Ftáčnik. Voľby do akademického senátu FIIT STU sa uskutoční 4. júna.

Správna rada STU dnes mimoriadne zasadla aj v súvislosti s nevypísaním výberových konaní na FIIT. Prerokovala tiež kroky, ktoré sa udiali na fakulte od zvolenia dekana fakulty Ivana Kotuliaka v júni 2019. Zaoberala sa aj prijatím 18 zamestnancov v januári 2020, čím sa zvýšil počet pedagogických a vedeckých zamestnancov fakulty o 40 percent, vrátane dopadov na rozpočet fakulty a STU. Radu tiež riešila, prečo sa dekan rozhodol nevypísať výberové konania na miesta profesorov, docentov a odborných asistentov, ktorým v júni 2020 končia pracovné zmluvy.

„Ftáčnik, ktorý záležitosť medializuje, je 100%-ným zamestnancom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK), teda najpriamejšej konkurencie FIIT STU,“ uvádza sa v tlačovej správe, ktorú poskytla agentúre SITA Monika Karoliová, poverená dekanom FIIT na komunikáciu s verejnosťou. V správe Kotuliak uviedol, že za uznesenie správnej rady z dnešného zasadnutia hlasovalo sedem členov rady z ich celkového počtu 14. „O nejednotnosti názorov členov správnej rady svedčí aj fakt, že podpredseda správnej rady vo svojom príhovore dnešné zasadnutie prirovnal k politickým monster procesom 50-tych rokov minulého storočia, kde bol vopred známy verejný nepriateľ a jediným cieľom bolo jeho odsúdenie. Akékoľvek uznesenie správnej rady STU je vo forme odporúčania, a teda nie je záväzné. Je v našom záujme, aby bol konečne sfunkčnený fakultný senát, aby prestala časť zamestnancov traumatizovať univerzitný senát, rektora, verejnosť a dnes dokonca už aj ministra školstva,“ uzavrel.

Správna rada vo svojom stanovisku konštatovala, že dekan Ivan Kotuliak nedodržal sľub daný rektorovi STU Miroslavovi Fikarovi pred svojím nástupom do funkcie 2. decembra 2019. Podľa Správnej rady STU sa totiž zaviazal, že nebude masovo prijímať nových zamestnancov do ustanovenia akademického senátu fakulty a prípadné prijímanie bude konzultovať s rektorom. „Dekan zavádzal o príčinách prijatia 18 nových zamestnancov na fakultu od začiatku roku 2020, pretože ním uvádzaný refundačný grant, ktorý získala fakulta, neumožňuje financovanie nových zamestnancov po decembri 2019 a dva nové ním uvádzané granty sa mali začať riešiť až od apríla 2020. Zamestnanci boli od januára do apríla platení z rozpočtových prostriedkov fakulty a nie grantov,“ priblížila rada v stanovisku.

Zástupca zamestnancov v štrajkovej pohotovosti FIIT STU Marián Šimko pre média po zasadnutí rady povedal, že „situácia teraz naberie ten správny smer“. „My chceme bojovať za túto fakultu, sme tam pre študentov a chceme rozvíjať tie hodnoty, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť,“ uviedol a dodal, že pre nich nie je riešením to, aby opustili fakultu.

„Mojou úlohou ako rektora univerzity nie je rozhodovať spory na fakultách, ani na to nemám zákonné právomoci. Mojou úlohou ako rektora je strážiť a vynucovať dodržiavanie pravidiel, apelovať na dodržiavanie zásad v súlade so zákonmi, etikou, dobrými mravmi, chrániť dobré meno STU,“ povedal v tejto súvislosti pre agentúru SITA rektor STU Fikar. Dodal, že sa bude snažiť o zmenu zákonov v oblasti riadenia univerzít, ktoré na viacerých školách viedli k vzniku podobných problémov. V tomto spore však naďalej ponúka pomoc vedenia univerzity pri hľadaní potrebných kompromisov pre FIIT.