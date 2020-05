Z kontaktnej zoo v Liptovskom Mikuláši urobila pandémia bezkontaktnú: Odstup od zvierat 2 metre!

Ešte minulý týždeň otvorila svoje brány aj kontaktná zoo v Liptovskom Mikuláši.

Jej zamestnanci, návštevníci i zvieratká však vidia a cítia, že to zatiaľ nie je to pravé, keďže sa aj tam musia dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia kvôli novému koronavírusu. Pociťujú to najmä zvieratá, ktoré sú na ľudí zvyknuté a takisto aj na ich kŕmenie.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

„Samozrejme, že sme radi, že sme mohli opäť otvoriť náš areál, avšak aj my musíme dodržiavať prísne pravidlá. Máme takisto menej ľudí, ako sme mali v tomto období po iné roky. Veríme však, že keď budeme všetci zodpovední, všetko sa čoskoro vráti do normálu,“ vysvetlil Jaroslav Kompiš z kontaktnej zoo v Liptovskom Mikuláši s tým, že pri návšteve je potrebné dodržiavať predpísané opatrenia. Vstup je možný len s ochranným rúškom, pri vstupe do areálu musia návštevníci použiť dezinfekciu na ruky, dodržiavať 2-metrový odstup od iných osôb a nezhromažďovať sa. „Takisto návštevníci musia dodržiavať dvojmetrový odstup aj od zvierat. To znamená, že ich nemôžu kŕmiť a samozrejme ani hladkať,“ dodáva Kompiš.

Bezpečnostné opatrenia v zoo

- vstup len s rúškom

- pri vstupe musia návštevníci použiť dezinfekciu

- prísne sa zakazuje zvieratá kŕmiť a hladkať

- je nariadený 2-metrový odstup od zvierat aj iných osôb