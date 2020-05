Štát preplatí časť nájmu obchodom a reštauráciám: Podmienkou je zľava od prenajímateľa

Vláda po niekoľkých týždňoch predstavila, ako chce pomôcť zatvoreným obchodom a reštauráciám s platením nájmov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako po stredajšom rokovaní kabinetu uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, základnou myšlienkou pomoci je, že o koľko zľaví z nájmu prenajímateľ, toľko prispeje štát a zvyšok sa rozráta na nájomcu na nasledujúcich 48 mesiacov. Počas tohto obdobia pritom prenajímateľ nebude môcť nájomcovi zdvihnúť nájom, ani s ním ukončiť nájomnú zmluvu.

"V prípade, ak prenajímateľ zľaví z nájmu za obdobie, keď mal nájomca zatvorenú prevádzku, 50 percent, druhú čast preplatí štát. Nájomca tak nebude platiť nič," priblížil predseda vlády Igor Matovič. Toto je pritom podľa premiéra najbežnejšia situácia a aj bez prijatia legislatívy už mnoho prenajímateľov obdobné zľavy poskytlo. "Ak prenajímateľ nie je až taký ústretový a dá zľavu 40 percent, toľko isto prispeje štát a nájomcovi by ostalo zaplatiť 20 percent," dodal. Následne však bude mať štyri roky na to, aby túto čiastku splatil. Ak by pritom prenajímateľ nemal žiadne pochopenie a neposkytol žiadnu zľavu, celú sumu by splácal nájomca nasledujúcich 48 mesiacov.

"Veríme a prosíme prenajímateľov, aby prejavili pochopenie so svojimi nájomcami," žiadal predseda vlády. Podmienka, že prenajímateľ v prípade poskytnutia zľavy nižšej ako 50 percent následne nemôže nájomcovi zvyšovať nájom ani vypovedať nájomnú zmluvu, by podľa Sulíka mala prenajímateľov "znechutiť" a odradiť od poskytovania nízkych alebo žiadnych zliav. Podľa expertov vlády by pritom takéto ustanovenie malo byť v súlade s Ústavou SR. "Je to adekvátny zásah do ústavných práv prenajímateľov," myslí si premiér.

O predmetnej legislatíve by vláda mala rokovať ešte v máji, na schôdzu parlamentu by sa zákon mohol dostať v júni. Podľa ministra hospodárstva urobia všetko preto, aby peniaze vyplatili čím skôr. Podľa prenajímateľov obchodných priestorov a nájomcov združených v platforme „Ako dlho vydržíme“ je dôležité poznať presné pravidlá, ako bude bonifikácia fungovať aj v realite.

"Na to, aby mali rokovania o zľavách pozitívny výsledok, je potrebné byť pri príprave vykonávacieho predpisu," poukázal zástupca iniciatívy Peter Papanek. Negatívne dôsledky však podľa neho nemôže znášať iba prenajímateľ. "Náklady sú veľmi vysoké, a to aj v prípade, keď je nákupné centrum úplne zatvorené, pretože musí platiť bankové úvery, elektrickú energiu, plyn, vodu, dane, kontrahovaných dodávateľov na upratovanie či stráženie v značnej časti v rovnakej miere," dodal.

Prípadné rokovania o zľave budú podľa platformy prebiehať na úrovni samostatných subjektov, od prípadu k prípadu. "Či budú úspešné, či sa vôbec využije inštitút zľavy je dnes ešte skoro tvrdiť," doplnil Papanek. Zároveň by bolo podľa platformy dobré sa zamyslieť, na základe čoho bol vybraný časový rámec 48 mesiacov. "Celková dĺžka nájomného vzťahu nemusí zodpovedať tomuto obdobiu, môže byť teda kratšia, napríklad už len dva roky nájmu, ktoré nájomcovi ostávajú a v tom prípade to bude nevykonateľné, treba aj toto domyslieť. Aké budú záruky pre prenajímateľov, pokiaľ sa nájomný vzťah ukončí..?" pýta sa platforma.

Platforma Ako dlho vydržíme zastupuje subjekty zamestnávajúce desaťtisíce ľudí v primárnej aj v sekundárnej línii obchodu. Ide o prenajímateľov obchodných priestorov iniciatívu nájomcami - bez rozdielu, či prevádzkujú jeden alebo viacero obchodov. Rovnako sa pod túto výzvu podpisuje aj Iniciatíva slovenských maloobchodníkov, ktorá združuje viac ako 100 maloobchodných spoločností.