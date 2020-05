Majitelia hotelov a reštaurácií bijú na poplach: Čaká nás prepúšťanie

Podniky v hotelierstve a gastronómii nemôžu dostatočne využívať pomoc štátu, lebo v mnohých prípadoch nespĺňajú podmienky na jej poskytnutie.

Ide napríklad o neuhradené záväzky voči štátu, či podmienku udržania pracovných miest po skončení štátnej podpory. Bez pomoci štátu odhaduje 70 % majiteľov týchto prevádzok, že neudrží svoje podnikanie, uviedol v stredu na brífingu generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák.

Uvoľnenie reštrikcií a otvorenie aj vnútorných priestorov reštaurácií podnikatelia privítali, no napriek tomu očakávajú výrazný medziročný pokles tržieb aj v nasledujúcich mesiacoch. Podľa Harbuľáka viac ako 83 % podnikov očakáva v máji pokles tržieb o viac ako 80 %, tri štvrtiny podnikov v júni predpokladajú zníženie tržieb o viac ako 60 % a v júli podobné percento podnikateľov očakáva pokles tržieb o viac ako 40 %. "Po letných mesiacoch očakávajú hotely a reštaurácie znova zhoršenie situácie a vyšší prepad tržieb," zdôraznil Harbuľák.

Hotelieri by chceli zmierniť podmienky na poskytnutie pomoci a jej predĺženie aj na jún a ďalšie mesiace. Dopyt po domácej rekreácii by sa podľa nich mohol zvýšiť aj prostredníctvo rekreačných poukazov. Štát by však mal dočasne prevziať spoluúčasť na ich preplácaní, ktorú doteraz museli poskytnúť zamestnávatelia. Domácemu cestovnému ruchu by tiež pomohlo zníženie dane z pridanej hodnoty na stravovacie služby a podstatným opatrením by malo byť aj rýchle otvorenie hraníc. V niektorých prevádzkach je totiž v letných mesiacoch na zahraničných turistov naviazaných až polovica všetkých tržieb.

Reštaurácie a hotely však čaká prepúšťanie - aj keby vláda rýchlo splnila všetky ich požiadavky. Podľa Harbuľáka je pravdepodobné, že asi pätina všetkých podnikateľov v tomto sektore svoje aktivity ukončí.