Nový predseda Najvyššieho súdu je bývalý európsky sudca, servítku si nebral: Stav justície je veľmi zlý

Nový predseda Najvyššieho súdu (NS) SR Ján Šikuta považuje stav justície za veľmi zlý.

Jednou z jeho prvých priorít je obsadenie voľných sudcovských miest na NS SR. "Už sama o sebe skutočnosť, že také množstvo sudcov všetkých stupňov sa ocitlo v trestnom konaní, nemá v Európe obdobu," uviedol Šikuta. So stavom justície má však spojené aj bežné otázky ako dĺžka súdneho konania, prieťahy a právna istota v rozhodovaní súdov.

Za jednu zo svojich prvých priorít považuje obsadenie voľných miest sudcov na Najvyššom súde. V poslednej dobe súd opustilo 20 sudcov, čo je štvrtina všetkých miest. Šikuta chce, aby na NS SR prichádzali tí najlepší právnici. To mu vo svojom prejave zaželala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá ho v stredu za predsedu NS SR vymenovala.

Šikuta chce na NS SR zlepšiť aj komunikáciu dovnútra zo strany vedenia súdu, ale aj smerom k verejnosti. Na otázku, či chce motivovať viac sudcov, aby zdôvodňovali verejnosti svoje rozsudky sami, uviedol, že keď je rozhodnutie dostatočne odôvodnené v samotnom rozsudku, tak ho netreba vysvetľovať ďalej. Za dôležitú preto považuje kvalitu samotných rozsudkov, avšak nebráni sa tomu, aby sudcovia vysvetľovali rozhodnutia osobne. Šikutu zvolilo za predsedu NS SR 12 zo 17 členov Súdnej rady SR po opakovaných neúspešných pokusoch.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) verí, že si Ján Šikuta prinesie do funkcie predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR hodnoty z Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), kde pôsobil ako sudca. Uviedla to v stredu po jeho menovaní v Prezidentskom paláci. "Sme v situácii, keď Slovensko čelí vážnym medializovaným kauzám, ktoré nás usvedčujú v tom, že tu máme korupciu na súdoch vo veľmi veľkom rozsahu," povedala ministerka. Považuje za dôležité, že Šikuta prichádza do funkcie z ESĽP. Verí, že odtiaľ prinesie hodnoty ako prístup k spravodlivosti a rešpekt k ľudským právam. Tie vníma ako potrebné pri reforme a očiste justície.

Za dôležitú považuje Kolíková aj komunikáciu medzi rezortom spravodlivosti a Najvyšším súdom. "Na ministerstve spravodlivosti pripravujeme viaceré zásadné zmeny v rámci legislatívy," vysvetlila ministerka. Je toho názoru, že by bolo dobré, keby na návrhoch zákonov mohlo ministerstvo spolupracovať s NS. Ministerka skonštatovala, že voľba a jednotlivé hlasy od členov Súdnej rady, ktoré Šikuta získal, dokazujú samostatnosť členov Súdnej rady. "Rozhodnutie, čo sa týka celku Súdnej rady, je jednoznačné a myslím si, že nijako nespochybňuje Jána Šikutu v jeho pozícii," doplnila Kolíková.