Herci sa dostali pre pandémiu do ťažkej situácie: Ako je na tom hviezda Oteckov Kavaschová?

Herečka Dominika Kavaschová (30) si so stopkou pre Oteckov i zrušením ďalších jej aktivít poradila po svojom. Až má strach, že návrat k tradičnému pracovnému kolotoču pre ňu bude náročný.

Pôsobíte ako extrovert, ako človek, ktorý je rád v spoločnosti a, samozrejme, aj na javisku pred divákmi. Ako veľmi na vás doľahla koronová brzda?

Áno, spoločnosť mám rada a to mi aj najviac chýba. Stretnúť sa s priateľmi, rozprávať sa a spoločne niečo vytvárať. Ale pomaly som si zvykla na pokoj a na to, že nemusím nič, len to, čo chcem v daný deň robiť. Len mám strach, aby som si nezvykla na toto voľno, aby návrat do toho kolotoča nebol náročný.

Špecificky herci sa teraz dostali do ťažkej situácie, keďže sa vám stopli všetky aktivity. Vy ste na tom ako?

Keďže som točila seriál Oteckovia a šetrila som si, mám niečo ušetrené, a tak to celé až tak nepociťujem. Avšak je mi úprimne veľmi ľúto všetkých umelcov aj neumelcov, ktorí to takto nemajú a, žiaľ, je ich väčšina. Neviem si predstaviť, že nemám nič našetrené a k tomu nie som zamestnaná v divadle. Naozaj neviem, z čoho môžu takíto ľudia prežiť.

Čo myslíte, ako by si s koronakrízou, karanténou a všetkými obmedzeniami poradila Sisa z Oteckov?

Myslím, že by ju ako postavu rozdrapilo a sama by sa zožrala. Je to žena, ktorá chodí rada von a na nákupy, kávičky a ku kaderníkovi a rúško by odmietala nosiť. Doma by sa unudila. Vyhovovalo by jej, že nemusí chodiť do práce, ale home office by ju zničil. Aj mne samej chýbajú ľudia z točenia. Mám ich všetkých veľmi rada. Teraz si však užívam voľno a cítim, že to bolo potrebné.