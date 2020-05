Posledný rozhovor s Cibulkovou pred pôrodom: Čo jej strpčuje život a robí ťažkosti?

Naša najúspešnejšia tenistka Dominika Cibulková (31) o pár týždňov porodí svoje prvé dieťatko, synčeka Jakubka.

Na jeho príchod už majú doma s manželom Michalom Navarom (35) všetko pripravené. Dominika sa cíti fajn, život jej strpčujú len silná alergia a astma. Prezradila nám, prečo bude rodiť v Rakúsku, aj to, že na značkové veci pre bábätko si nepotrpí.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Vaše prvé tehotenstvo sa blíži ku koncu. Ako sa cítite?

Do pôrodu mám asi tri týž­dne. Ešte stále sa cítim úplne v pohode, vlastne tak ako počas celého tehotenstva. Posledné dni už ale cítim väčšiu únavu a začínam trochu funieť. (smiech) Dokončujeme s manželom chalupu na Záhorí a keď som pomáhala s niektorými prácami, už to bolo pre mňa náročné a večer som doslova padla do postele. Navyše mi únavu zhoršujú aj silná alergia na peľ, trávu, prach a astma. Inak som úplne v pohode a všetko zvládam.

Robí vám niečo ťažkosti kvôli tehotenskému brušku?

Nevnímam to ako nejaké ťažkosti, je to radostná zmena. Som jednoducho tehotná a tak si napríklad neviem zaviazať šnúrky na topánkach, alebo sa mi ťažko obúvajú ponožky. Vždy, keď ideme z domu, tak Michalovi ukážem ponožky, on mi ich natiahne a zaviaže šnúrky na topánkach. Alebo keď nastupujem do auta a chcem sa niekam odviezť, tak sa mi ťažko sadá za volant.