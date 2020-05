Hudobník Felix Slováček už viac ako tri roky tvorí pár s s mladou výtvarníčkou Luciou Gelemovou a všetko nasvedčuje tomu, že dvojici to klape. Spoločne prežívajú aj obdobie karantény, pred koronavírusom sa ukryli na južnom Česku a trávili dni obklopení prírodou. Uznávaný hudobník, ktorý v sobotu oslávi svoje 77. narodeniny, však netrávil čas len so svojou mladou priateľkou. Bez okolkov prezradil, bez čoho by si svoje dni nevedel predstaviť!