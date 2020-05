Budú z domu hrôzy luxusné byty? Investor chce zachrániť legendárny Esterházyho palác

Stane sa z ruiny pýcha Bratislavy? Jedným z najromantickejších miest v Starom Meste je jednoznačne Kapitulská ulica pri Dóme sv. Martina.

Dodnes je tam však v zlom stave viacero starých budov. Najsmutnejší je pohľad na zdevastovaný Esterházyho palác zo 17. storočia. Už by to tak nemuselo byť. Súkromný investor predstavil projekt jeho záchrany. O rekonštrukcii Esterházyho paláca počúvajú Bratislavčania už vyše 30 rokov. Posledných obyvateľov z neho vysťahovali v roku 1983 a následne sa mal palác, ktorý slúžil ako obytný dom, renovovať.

Doteraz sa tak nestalo a honosná budova, ktorá kedysi dodávala lesk celej Kapitulskej ulici, postupne chátrala a rozpadávala sa. Ruinu Esterházyho paláca využili americkí filmári, keď v druhej polovici 90. rokov nakrúcali na rumovisku veľkofilm Peacemaker s Georgeom Clooneym a Nicole Kidman v hlavných úlohách. Bratislava vtedy poslúžila ako kulisa pre vojnou zničené Sarajevo. Na stenu paláca dokonca namaľovali Vučka - symbol zimnej olympiády z roku 1984.

Administratíva aj parkovanie

Majiteľ nehnuteľnosti Raiffeisen Property Estate tento týždeň podal na Okresný úrad Bratislava žiadosť o posúdenie vplyvov projektu prestavby paláca na životné prostredie. Súčasťou dokumentácie sú tiež vizualizácie, z ktorých vyplýva, že investor plánuje dobudovanie Esterházyho paláca, ktorý je od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou, do pôvodnej podoby. Plocha bytov má byť 2 891 m2 a pre administratívu a pre služby sa ráta s 845 m2.

Súčasťou projektu je tiež veľkokapacitné podzemné parkovisko pre 156 vozidiel s výjazdom cez mestské hradby na Staromestskú ulicu. Pôvodný projekt rátal so 114 státiami. „Počet parkovacích miest sa oproti pôvodnému projektu zvýšil bez zväčšenia garáže. Parkovať sa bude s pomocou automatického zakladacieho systému,“ vyjadril sa spracovateľ zámeru Tomáš Šembera z firmy Ekojet.

Do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie môže vstupovať aj verejnosť. „Veríme, že pripomienky k predstavenému projektu budú konštruktívne a nebudú ho formálne zdržiavať,“ dodal. Ak pôjde všetko dobre, s výstavbou by sa podľa neho mohlo začať do roka.

Kapitulská ulica

Jedna z najstarších ulíc v meste. Väčšina budov tu patrí katolíckej cirkvi, sídli tu Farský úrad sv. Martina aj bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského.

Esterházyho palác

1658 - prvá zmienka o paláci na Kapitulskej ulici

1963 - vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku

1983 - vysťahovaní poslední obyvatelia

1984 - pamiatkový výskum

1985 - začiatok rekonštrukcie, ktorá bola niekoľkokrát prerušená

2017 - palác v dražbe kúpila spoločnosť Esterházy Real Estate, s. r. o., patriaca pod dcérske spoločnosti rakúskej banky Raiffeisen