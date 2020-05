Zamestnanci Nexisu Fibers demonštrovali, vedenie podniku pokračuje v rokovaniach

Zamestnanci spoločnosti Nexis Fibers, ktorá je od 10. mája odstavená z dôvodu absencie dodávok energií, v utorok uskutočnili v Humennom protestný pochod. Vedenie podniku v rovnaký deň reagovalo na ďalší pokus o dohodu zo strany dodávateľa energetických médií Chemes Humenné. Pre TASR to uviedol výkonný riaditeľ Ján Kučeravý.

Približne 250 zamestnancov spoločnosti vyrábajúcej priemyselné vlákna chcelo svojím pochodom mestom upozorniť na aktuálnu situáciu v humenskom priemyselnom parku.

"Je to zúfalý občiansky postoj zamestnancov podniku Nexis Fibers," povedal pre TASR odborový predák Ladislav Vinkler, pričom spomenul aj návštevu zamestnancov v Bratislave a ich apely na poslancov Národnej rady či premiéra, ktorému v pondelok zaslali otvorený list so žiadosťou o pomoc. Úrad vlády k tejto skutočnosti do utorka stanovisko pre TASR neposkytol.

Plánovaný začiatok prepúšťania zamestnancov spoločnosti Nexis Fibers má podľa Márie Hrehovej z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny začať v sobotu 23. mája.

Vedenie spoločnosti sa k protestu vyjadriť nevedelo, keďže podľa Kučeravého išlo o spontánnu reakciu. Ako tiež pre TASR povedal, na dohode s výrobcom energií pracuje firma aj v súčasnosti.

"Ešte minulý týždeň, počas nášho pobytu v Bratislave, sme pripravili ponuku na generálne urovnanie, ktorá odišla do firmy Chemes," vysvetlil Kučeravý s tým, že reakciu na ňu dostalo vedenie spoločnosti v utorok dopoludnia. Doplnil, že aj ak k dohode dôjde, budúcnosť spoločnosti bude po dlhom čase bez výroby naďalej ohrozená. "Už tento týždeň nebudeme schopní dodávať našim zákazníkom materiál, tým pádom sa začne šíriť po trhu informácia, že Nexis si nedokáže plniť svoje záväzky voči odberateľom," povedal. Nútené ukončenie činnosti spoločnosti v prípade neobnovenia dodávok energií bude mať podľa Kučeravého medzinárodný dopad. "Pokiaľ Nexis skončí svoju činnosť, nebude to problém len slovenský, bude to aj medzinárodná blamáž pre Slovensko, že aj napriek neodkladnému opatreniu súdu a protimonopolného úradu štátne orgány nedokážu zabrániť tomu, aby firma skončila v konkurze," uzavrel.

Dôvodom sporu medzi spoločnosťami sú ceny dodávaných energií. Chemes tvrdí, že jej vláknarska firma za energie riadne neplatí. Nexis je toho názoru, že ceny, ktoré jej výrobca energií účtuje, niekoľkonásobne prevyšujú trhové ceny. Problémom sú i veriteľské splátky, o ktorých odloženie Nexis Fibers v dôsledku krízy spôsobenej novým koronavírusom svojich veriteľov požiadal. Povinnosť zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k prerušeniu, obmedzeniu alebo zastaveniu dodávok energií a médií pre Chemes vyplýva i z uznesenia Okresného súdu Humenné zo 14. apríla o neodkladnom opatrení. Vo veci vydal 12. mája predbežné opatrenie i protimonopolný úrad (PMÚ). Spoločnosť Chemes Humenné v ňom zaväzuje obnoviť dodávky energií pre Nexis Fibers. Ako v utorok pre TASR potvrdila hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská, Chemes si dosiaľ elektronickú ani listinnú verziu rozhodnutia neprevzal a preto nie je vykonateľné.

Spoločnosť hromadné prepúšťanie na úrade práce ohlásila koncom apríla po tom, čo im Chemes zastavil dodávky energií po prvý raz. Výpadok výroby trval dva týždne, Chemes energie firme Nexis Fibers následne opäť dodával desať dní, po ktorých ich tok znova prerušil. Zamestnanci sú po druhý raz doma od 11. mája.