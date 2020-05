Hviezdy herecký pár si dal zbohom: Koniec po 10 rokoch manželstva

Megan Fox (34) a Brian Austin Green (46) sa po takmer desiatich rokoch rozchádzajú. Ako informoval portál People, Brian to potvrdil nedávno vo svojom podcaste.

Počas epizódy vysvetli, že počas minulého roka, keď Megan natáčala film Midnight in the Switchgrass s raperom Machine Gun Kelly (30), sa s manželkou odcudzili. Situácia sa nezlepšila ani po skončení natáčania. Brian tvrdí, že skúsil dať Megan pár týždňov na návrat do normálu, no potom sa museli otvorene porozprávať o svojom manželstve.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Povedala: ‚Uvedomila som si, že keď som mimo krajiny a pracujem sama, cítim sa oveľa viac sama sebou a mala som sa radšej počas tejto skúsenosti, myslím, že to je niečo, čo stojí za to, aby som to kvôli sebe vyskúšala‘,“ spomína Brian. Podľa jeho slov sa na ňu nemohol hnevať, pretože sa tak úprimne cítila, aj keď to nechcela. Dohodli sa teda, že sa na čas rozdelia.

Dvojica spolu má troch synov – Journey River (3), Bodhi Ransom (6) a Noah Shannon (7). Brian povedal, že s Megan mali úžasný vzťah. Nechceli dopadnúť ako iné páry, ktoré sa rozvádzajú a všetko sa medzi nimi pokazí. Dohodli sa, že pred deťmi budú vždy jednotní, budú chodiť na rodinné dovolenky, budú spolu tráviť sviatky a zamerajú sa najmä na dobro detí.

Brian zdôraznil, že ich rozhodnutie nemá nič spoločné s neverou. Objavili sa totiž fotografie, na ktorých je Megan s raperom, ktorého spoznala počas spomínaného natáčania. Briana uistila, že sú len priatelia. Nechce, aby si verejnosť myslela, že niekto z nich je zloduch alebo obeť.

Nie je vylúčené, že dvojica sa dá znova dokopy. Nateraz ale nevedia, ako to celé skončí. „Vždy ju budem milovať a viem, že ona bude vždy milovať mňa,“ povedal herec. Ich vzťah bol dosť turbulentný. Po dvoch rokoch sa zasnúbili, no rozišli sa. O rok neskôr sa znova zasnúbili a krátko nato aj zosobášili. V roku 2015 Megan prvýkrát požiadala o rozvod. Problémy sa im však vtedy podarilo vyriešiť.

Brian považuje Megan za skvelú manželku a matku. Deti vychovávajú spolu, no on je vraj prísnejší. Najskôr to bol trochu problém, no teraz sa už navzájom počúvajú a rešpektujú. Ako rodičom im to spolu ide dobre.