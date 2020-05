Spor pre vouchery za zrušené dovolenky: Európska komisia dvíha varovný prst, vláda rozporuplný zákon odložila

Ministerstvo hospodárstva ešte začiatkom mája predstavilo návrh zákona, ktorý má pomôcť klientom aj cestovným kanceláriám.

Podstatou je, že cestovky by mohli za neuskutočnený zájazd poskytnúť na 18 mesiacov voucher a až potom, ak sa cesta neuskutoční, dostane klient peniaze. Podobnú legislatívu už prijali v 12 krajinách, no Európska komisia dvíha varovný prst. Dávať voucher ako prvú možnosť je v rozpore so zákonom EÚ. Ako s problémom naloží Matovičova vláda?

Slovensko a aj ďalšie štáty chcú pomôcť cestovným kanceláriám v kríze. Tie podľa dnes platných pravidiel musia vyplatiť klientom peniaze, keď sa pobyt neuskutoční. V Českej republike aj iných štátoch už platia zmeny, podľa ktorých cestovka nemusí peniaze vyplatiť, ale stačí, ak dostane klient voucher. Náš rezort hospodárstva pripravil podobnú zmenu. Nárok na vrátenie hotovosti by podľa štandardných pravidiel mali iba rizikové skupiny.

S tým ale razantne nesúhlasí Európska únia. Tá síce cestovkám umožňuje poskytnúť klientom voucher, teda odklad pobytu, ale iba na základe dobrovoľnosti. V niektorých štátoch schválené zmeny však možnosť výberu neumožňujú. „Európska komisia poslala 12 členským štátom, vrátane Českej republiky listy, v ktorých vyzýva, aby pri opatreniach prijatých v oblasti udeľovania náhrad za zrušené dovolenky bola dodržaná európska legislatíva na ochranu práv cestujúcich a poskytovania balíkov cestovných služieb,“ upozornila Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Ako dodala, pokiaľ štáty nebudú konať v súlade s platnou legislatívou, podniknú právne kroky. Slovensko zatiaľ na nedostatky neupozornili, keďže u nás zatiaľ takýto zákon neschválili. V pondelok o ňom síce rozhodovala vláda, ale rokovanie prerušili. „Legislatívny návrh, ktorý by mal pomôcť cestovným kanceláriám a klientom, bude prerokovaný na najbližšom rokovaní vlády,“ uviedol rezort hospodárstva. Ako dodali, rokovanie bolo prerušené, pretože bolo potrebné získať viac času na posúdenie predloženého návrhu.

O voucheroch môže rozhodovať súd

Ingrid Ludviková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

- Súlad s pravidlami EÚ môže EK posudzovať pri riadne prijatej a platnej legislatíve členských štátov. Hovoriť o žalobe či hrozbe pokuty je naozaj veľmi predčasné. Žaloba na Súdnom dvore je poslednou fázou konania o porušení právnych predpisov EÚ (infringement), tej predchádza niekoľko fáz komunikácie medzi členským štátom a EK, a problém sa často vyrieši skôr, než sa na súd dostane. Pripomínam, že takéto konanie sa týka platnej legislatívy v členskom štáte.

Kto by mal nárok na okamžitú hotovosť

Takýto klient bude musieť odmietnuť písomne návrh cestovnej kancelárie na odloženie pobytu. Potom bude mať nárok na vrátenie peňazí do 14 dní.

• Nezamestnaný evidovaný na úrade práce.

• Zamestnanec, ktorý pre opatrenia nemohol vykonávať prácu, a to po dobu najmenej 30 dní ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde.

• SZČO alebo jednoosobová s. r. o., ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti.

• Osamelý rodič, ktorý poberal pandemické ošetrovné.

• Osoba s vekom nad 70 rokov.

• Tehotná žena.

Úplné otvorenie hraníc s Českom a Rakúskom

Voľné cestovanie do Česka a Rakúska môže byť v nasledujúcom období realitou. Slovensko musí do polovice júna vyhodnotiť možnosť úplného otvorenia hraníc s Rakúskom a Českou republikou. V súvislosti s avizovanými lehotami otvárania hraníc zo strany susedných krajín to povedal šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok. Vyjadril sa tak po videokonferencii s ministrami zahraničných vecí Českej republiky a Rakúska. Agentúra HINA informovala, že Chorvátsko sa chce v júni dohodnúť na otvorení hraníc pre turistov s piatimi európskymi krajinami vrátane Slovenska.

Tieto štáty EK upozornila

Belgicko, Bulharsko, Českú republiku, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Luxembursko, Maltu, Poľsko, Portugalsko

Dnes platí

• Klient cestovnej kancelárie má nárok na vrátenie peňazí za nerealizovaný pobyt do 14 dní.

• Nárok majú všetci klienti.

Čo je v návrhu zákona

•Ak cestovka v čase od 12. marca 2020 do 31. augusta 2020 nemôže poskytnúť dovolenku, s klientom uzatvorí dodatok k zmluve (vystaví mu tzv. voucher).

• Klient (až na vybrané skupiny) nedostane od cestovky peniaze.

• Náhradný zájazd si potom bude môcť vyčerpať do 31. augusta 2021, až po tomto dátume bude mať nárok na vyplatenie peňazí.