Komunikácia Kočnera so Zsuzsovou sa rodičom zavraždených nepočúvala ľahko: Vykrúcanie sa zo správ o vražde?

V pätnásty deň pojednávania v kauze Kuciak sa čítali správy, ktoré si vymieňal obžalovaný Marián Kočner (57) s exsiskárom Petrom Tóthom (49) a Alenou Zsuzsovou (45) cez aplikáciu Threema.

Komunikovali v šifrách, no v deň novinárovej vraždy si s volavkou písali o sume 50-tisíc eur. Presne toľko mal dostať odsúdený Zoltán Andruskó za sprostredkovanie. Mafiánsky podnikateľ a jeho volavka sa však zo všetkého snažili vyvliecť a táto suma sa podľa nich týkala niečoho úplne iného. Ako sa snažili zbaviť viny?

Súd už dávnejšie uznal Threemu ako zákonný dôkaz. Rodičom zosnulých sa správy z nej nepočúvali ľahko. Obžalovaná Zsuzsová pripomenula, že v jej telefóne sa žiadna komunikácia cez aplikáciu Threema nenašla.

Dodala, že viacero správ chýba, aj fotky, a že s Kočnerom si takisto telefonovali, preto považuje správy za vytrhnuté z kontextu. Čítali sa aj správy Kočnera s exsiskárom Petrom Tóthom. V októbri 2017 mu napísal Kočner: „Ján Kuciak, Veľká Mača 558, Galanta.“ Kočner tvrdil, že správu neposlal. „Je dokladaná neskôr a účelovo," dodal.

Pred vraždou - 12. február 2018

K: „Riešiš aj tie interiéry na USB?“

Zs: „Jasne, to už dávno! Ten Ti tiež vrátim a ten projekt by že vraj mal byť hotový už tento týždeň“

K: „ Ok.“

Na súde:

- Svedok Peter Tóth vo svojej výpovedi uviedol, že na USB kľúči sa mali nachádzať údaje z Kuciakovho sledovania.

- Zsuzsová tvrdí, že riešila pre Kočnera reality a kancelárske priestory, pričom fotky interiéru jej mal dať práve na USB kľúči.

18. február 2018

K: „Politická kariéra závisí aj od toho, či som vy*ebal von oknom 50 litrov, alebo nie,“ napísal Kočner.

Zs: „Samozrejme. Ale nic si nevy*ebal nikam nem boj. Vies ze ja som taka setrna ze to nepripustim,“

Na súde:

- Kočner povedal, že 50-tisíc bola investícia do kampane jeho novovznikajúcej strany Cieľ. „To je to o tej politickej budúcnosti,“ povedal obžalovaný. Zsuzsová to potvrdila.

- Advokát Roman Kvasnica upozornil, že už desať dní predtým bolo jasné, že Kočnerova strana nebude registrovaná. „50-tisíc eur je uvedené ako suma, ktorá bola daná za vykonanie vraždy. To si myslím, že bolo v tomto konaní preukázané,“ povedal advokát.